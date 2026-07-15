Dygnspass hos trädgårdsintresserad aktiv 37-årig kvinna
Aberia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-07-15
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Jag är bosatt i Sundbyberg, är socionom och arbetar som kurator inom vården. Ett stort intresse för mig är odling och jag spenderar mycket tid på min kolonilott. Jag har även ett intresse för hantverk. Du kommer assistera mig både på jobbet, under fritidsaktiviteter och när jag är hemma.
På grund av en muskelsjukdom använder jag mig av personlig assistans dygnet runt och jag
söker nu en assistent som kan arbeta dygnspass förlagda 07–07, sammanlagt sex dygn i månaden inklusive jour på natten. Den tillgängliga schemaraden ser ut enligt följande:
tisdag,
söndag
fredag
tisdag
måndag,
lördag
Jag söker en person som är lyhörd, trygg i sig själv och som trivs med att vara en bakgrunds person.
Vi är en liten arbetsgrupp och det är viktigt att du har hög arbetsmoral samt är flexibel när det krävs. Många av mina assistenter kombinerar arbetet hos mig med konstnärlig verksamhet eller egenföretagande. Jag ser helst att du är kvinna och ungefär i min ålder.
Vid förflyttningar använder jag mig av en manuell förflyttningsteknik som du kommer att få lära dig under din introduktion. Det är dock viktigt att du är i hyfsat god fysisk form från början.
Tjänstgöringsgraden är 72 % av heltid. Arbetsgivare för mina assistenter är Aberia och kollektivavtal är Vårdföretagarna.
Anställningsform är "visstid så länge uppdraget varar".
Skicka din ansökan till personligassistentjobb@gmail.com
Ange texten "Personlig assistent hos Emma" i ämnesraden för ditt mejl. Rekrytering kommer att ske löpande.
Jag vill enbart att du söker tjänsten om du har för avsikt att stanna en längre tid. Jag har tyvärr inte möjlighet att svara personligt på alla inkommande ansökningar. Om du inte hör något från mig inom två veckor har jag valt att inte gå vidare med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: personligassistentjobb@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent hos Emma". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583), http://www.aberia.se Jobbnummer
10003493