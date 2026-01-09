Duveholmsgruppen söker föreståndare till HVB verksamhet i Katrineholm
2026-01-09
Vill du leda ett HVB-hem där omtanke, trygghet och utveckling står i fokus?
Vi söker nu en engagerad föreståndare som vill ta ansvar för en verksamhet med stort förtroende, frihet och möjlighet att verkligen påverka.
I den här rollen får du möjlighet att göra verklig skillnad för barn och unga genom ditt ledarskap och engagemang.
Om oss
Duveholmsgruppen är ett familjärt HVB med 8 platser för barn och unga i åldern 13-17 år med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik.
Vi erbjuder en trygg och hemlik miljö, där hög personaltäthet och förutsägbarhet utgör grunden för vårt stöd. Till verksamheten är flera specialistkompetenser knutna, såsom psykolog, psykiatriker, läkare, kurator och sjuksköterska.
Vårt arbete bygger på beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder, där behandlingsarbetet utgår från ett salutogent förhållningssätt och KBT.
Ditt uppdrag
Som föreståndare ska du vara en god förebild för våra klienter med deras behandling i fokus. Du ska aktivt ansvara för att leda, säkerställa och följa upp vård och behandlingsinsatser gentemot klient.
Du har personalansvar och leder det dagliga och långsiktiga arbetet tillsammans med personalen mot uppsatta mål. Du ansvarar för verksamhetens tillstånd gentemot IVO och skall säkerställa att verksamheten uppfyller såväl våra egna krav som tillsynsmyndighetens krav på verksamheten.
På Duveholmsgruppen arbetar du som föreståndare i nära samarbete med övriga föreståndare och verksamhetschef . Du rapporterar direkt till verksamhetschefen. Målet är att du ska ha ett starkt stöd i att leda och utveckla din verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, såsom socionom, beteendevetare eller annan utbildning som uppfyller IVO:s krav. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat behandlingsarbete inom HVB eller liknande verksamhet, och har tidigare haft arbetsledande ansvar med personalledning. Du känner väl till regelverk och lagstiftning som gäller inom socialtjänsten och HVB-området.
Som person är du strukturerad, lösningsfokuserad och har en god samarbetsförmåga. Du är trygg i din roll och van vid att fatta egna beslut, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med kollegor och externa kontakter.
Vi arbetar enligt ett lågaffektivt bemötande och lägger stor vikt vid att du möter ungdomarna med omtanke, trygghet och respekt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser B-körkort som ett krav.
Övrig information
Då intervjuer sker löpande uppmanar vi dig till att inkomma med din ansökan så snart som möjligt. I samband med rekryteringsprocessen kommer vi att begära ett registerutdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Vi rekommenderar därför att du i ett tidigt skede gör ett registerutdrag via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
då det är ett krav för att arbete inom verksamheten och som skall visas upp på en eventuell intervju.
Kontakt
Vid intresse maila in CV och personligt brev till denis@duveholmsgruppen.se
eller ring på 073-699 76 61.
Besök oss gärna på www.duveholmsgruppen.se
