Duroc Rail söker medarbetare till ny produktionsanläggning!
2026-02-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Duroc Rail söker medarbetare för att arbeta med reparation och underhåll av järnvägshjul i vår nya verkstad. Är du en person som tycker om att arbeta fysiskt och självständigt i en modern industrimiljö? Sök tjänsten som hjultekniker hos oss redan idag!Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som hjultekniker i vår verkstad kommer du att arbeta med att underhålla och reparera järnvägshjul. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är montering och demontering av hjullager och hjulskivor, svarvning och oförstörande provning.
Du kommer att samarbeta med andra hjultekniker för att uppnå gemensamma mål, men arbetsuppgifterna utförs på stationer vilket innebär att du kommer att utföra största delen av arbetet självständigt.
Om dig
Krav för tjänsten:
Avslutad gymnasial utbildning
Minst två års arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Arbetet kommer ställa krav på god fysik och du behöver uppfylla lagstadgade hälsokrav för järnvägsbranschen.
Erfarenhet från liknande verksamhet inom produktion, industriverksamhet eller verkstadsmiljö kan vara meriterande.
I ditt arbete är du:
Noggrann och kvalitetsmedveten
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Självgående och driver ditt arbete framåt
Anställningen
Tjänsten är en visstidsanställning med start omgående t.o.m. 30/8-26, med chans till fortsatt anställning efter perioden. Arbetstiden är förlagd till vardagar mellan 06.00-00.00 och du kommer att arbeta i skift. Under sommarhalvåret är arbetstiden huvudsakligen förlagd till dagtid.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via mail och behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut, så vänta inte med din ansökan!
Övrig information
För frågor om tjänsten, kontakta arbetsledare Adam Nyström 070-233 50 94 eller Stefan Israelsson 070-242 27 88.
Frågor om rekryteringsprocessen hänvisas till julia.andersen@duroc.com
.
Vi har gjort våra val av rekryteringskanaler och önskar därför inte bli kontaktade av rekryterings- och bemanningsföretag samt annonssäljare. Om företaget
Duroc Rail är ett företag som underhåller järnvägshjul. Från vår nya anläggning i Luleå möjliggör vi hållbara järnvägstransporter för industrier och resenärer.
Duroc Rail består idag av närmare 60 medarbetare. Vi jobbar med allt från planering och logistik till teknisk utveckling, reparation och produktion. Trots att våra uppgifter kan se väldigt olika ut, så förenas vi kring våra värderingar: säkerheten först, utveckling för alla, lagarbete, samt service och engagemang.
Läs mer på vår hemsida https://rail.duroc.com/
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: julia.andersen@duroc.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hjultekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Duroc Rail AB
(org.nr 556562-8442), https://rail.duroc.com/
Hästskovägen 11 (visa karta
)
974 55 LULEÅ Jobbnummer
9749723