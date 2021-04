Duo Asfalt söker regionansvarig Säljare/Projektledare till Stock - Premier Service Sverige AB - Säljarjobb i Tyresö

Premier Service Sverige AB / Säljarjobb / Tyresö2021-04-11FöretagsinformationPå Duo Asfalt ser vi alltid möjligheterna. Möjligheterna att göra ditt projekt tätare, slitstarkare, hållbarare eller färggladare. För vi har asfalt i blodet. Det har vi haft i generationer. Och tack vare vår långa erfarenhet, breda kunskap och våra unika produkter löser vi dina utmaningar - oavsett om de har med konstruktion eller kreativitet att göra. Från årsskiftet är vi en del av Infrea och är nu ännu mer rustade för att expandera vår marknad. Vi är idag 32 anställda och har verksamhet i västra Sverige samt i Stockholmsregionen. Läs gärna mer om oss på www.duoasfalt.se TjänstebeskrivningVill du vara med och driva och utveckla vår entreprenadverksamhet i Stockholmsregionen? Har du erfarenhet från entreprenad/byggbranschen och vill jobba nära våra kunder? Om du dessutom är en driven och initiativrik person, så har vi jobbet för dig!Som säljare/projektledare hos oss kommer du att ha ansvar för bearbetning av marknaden i region Stockholm. I din roll kommer du att arbeta med försäljning mot befintliga kunder och även vara den som öppnar dörren hos nya kunder. Du är den som ansvarar för offerter, anbud och avtal samt driver säljprocessen i mål och utvecklar våra kundrelationer. Kunderna består av offentliga bolag, privata fastighetsägare och stora byggbolag. Du kommer även att driva entreprenadprojekten vidare internt hos oss och se till att projekten kommer till avslut och att våra höga krav på kvalitet uppnås. Du kommer att ha nära samarbete med arbetsledarna i projekten.2021-04-11Vi söker dig som har minst tio års erfarenhet av arbete inom bygg- eller entreprenadbranschen, helst inom tätskikt, asfalt eller betong. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom sälj eller projektledning och har ett kontaktnät i regionen. Har du arbetat med kalkylering är det meriterande. Du är en van användare av Officepaketet och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Eftersom du kommer att göra resor till kunder i Stockholmsregionen, krävs att du har B-körkort.Som person är du ambitiös och ansvarsfull och gillar att arbeta mot uppsatta mål. Du är bra på att kommunicera och har erfarenhet och ett genuint intresse av att skapa och utveckla långsiktiga relationer, både internt samt med kunder och samarbetspartners. Du är även självgående, strukturerad och har ett sinne för service och affärer. För att passa in i rollen krävs att du har energi och ett stort engagemang och personligt driv, för att nå resultat.Vad erbjuder vi dig?Vi erbjuder dig ett roligt jobb med varierande arbetsuppgifter i en händelserik bransch. Du kommer få vara med och utveckla vår verksamhet i Stockholmsregionen, där vi står inför en expansion. Duo Asfalt är ett framgångsrikt och ledande företag i branschen och har en historia sedan 50-talet. Vi har en familjär stämning hos oss och värdesätter korta beslutsvägar.Låter det intressant?Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget Premier. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringschef Malou Lundgren tel. 0733-200 880. Din ansökan skickar du in via Premiers hemsida, www.premier.se snarast, dock senast 16 april 2021.I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.Välkommen med din ansökan!Om PremierPremier är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som har varit verksamt sedan 1993. Vi har verksamhet i 7 städer och är idag ca 500 anställda. Vi är en helhetsleverantör vad gäller personal inom försäljning/marknad, ekonomi, industri, lager/logistik, teknik, HR, inköp och administration. Vår målsättning är att alltid försöka överträffa våra kunders och medarbetares förväntningar och att erbjuda både våra kunder och sökande bästa möjliga bemötande. Premier ska lämna kvar en känsla av en overkligt bra upplevelse. Helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-16Premier Service Sverige AB5683565