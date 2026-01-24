Duktiga Truckförare/lagerarbetare Till Framgångsrikt Företag!!
2026-01-24
Beskrivning Vi söker till vår kund duktiga och fokuserade truckförare/lagerarbetare. Vi söker dig som har komplett truckkort A och B. Vi önskar gärna att du även har behörighet C då du ev. kommer att köra hjullastare/lastmaskin mm. Du kommer att arbeta i kundens splitter nya fabrik som ligger mellan Hallsberg och Kumla. Arbetsuppgifter Rangera gods utomhus samt köra in och ut gods från produktion. Motvikt upp tom 3 ton, sedan lastmaskin, sidlastare eller containertruck. Lasta och lossa lastbilar Godset är många gånger långgods typ räls eller slipers för spårväxelproduktion. Övrigt olika former av pallgods
Kvalifikationer Kunnig och erfaren truckförare Gärna erfarenhet av långgods A o B truckbehörighet samt C (mycket meriterande) Noggrann Ansvarsfull Ordningsam Kunna kommunicera, läsa och skriva på svenska obehindrat Kunna arbeta i system ( Movex )
Villkor Bra lön enligt fackligt avtal och andra gällande villkor. Du blir anställd hos Q och kan om du är duktig efter en period bli anställd av kunden. 2 skift ev. dagtid vissa veckor under sommaren
Har du frågor ring gärna Henrik Nitz 070-160 20 91
SÖK NU! Vi behöver dig nu! Anställningar kan komma att ske före sista ansökningsdatum
Quattro Bemanning & Rekrytering AB
https://careers.qbemanning.se
694 35 HALLSBERG
