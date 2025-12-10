Duktiga skjutstativsförare sökes till heltidsuppdrag i Landvetter!
2025-12-10
Har du erfarenhet av att köra skjutstativstruck och vill fortsätta utvecklas? Vill du jobba på en av Nordens största lagerterminaler? Då har vi jobbet för dig!
Just nu söker vi engagerade och initiativtagande truckförare till vår kunds logistiklager i Landvetter. Arbetsuppgifterna består främst av truckkörning (skjutstativ) men det förekommer även andra uppgifter såsom att hantera returer, packning, paketsortering, påfyllning av varor samt andra lagerrelaterade sysslor.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda måndag-fredag kl. 07:00-16:00 eller kl. 15:00-23:00. Tjänsten är tänkt att starta omgående men startdatum är flexibelt.
För detta uppdrag anställs du av oss på StudentConsulting och arbetar hos vår kund som uthyrd konsult. På arbetsplatsen finns arbetsledare, men din konsultchef på StudentConsulting är ansvarig för din anställning och frågor rörande denna.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen som lagermedarbetare på detta uppdrag behöver du vara initiativtagande och effektiv. Du behöver vara noggrann och en lagspelare som är van vid att arbeta såväl självständigt som i team. För att klara av tjänsten på bästa sätt behöver du även ha god körvana av skjutstativstruck då det är höga hyllplan och tighta utrymmen.
Som lagermedarbetare på detta uppdrag arbetar du tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team. Även om arbetet ställer höga krav på självständighet är samarbetet med kollegorna mycket viktigt. På lagret förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet av aktivt lagerarbete och orderplock.
• Truckbehörighet A1-4 och B1-4.
• Du ska ha kört skjutstativstruck i tjänst och känna dig mycket bekväm med detta.
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Rekryteringsprocessen är löpande och kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
