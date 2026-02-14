Duktiga Montörer Till Framgångsrikt Företag!!
2026-02-14
Beskrivning Vår kund har vuxit kraftigt senaste åren och nu söker Q ett antal kunniga, fokuserade och självgående medarbetare medarbetare till det engagerade teamet på Örebrofabriken. Då kan det vara dig vi söker som en av våra nya slang/hydraulikmontörer! Uppdraget startar med en periods uthyrning hos kundföretaget, för att sedan övergå till anställning direkt hos kunden.
Eftersom kunden arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Arbetsuppgifter Hydraulslang samt hydraulikkomponents montage. Mekanisk montage.Som slangmontör arbetar du med montering och så kallad kittning av hydraulslang samt tillhörande produkter.Din huvudsakliga uppgift blir att montera slangar i kit, där du monterar slang och tillbehör enligt ritning eller andra instruktioner.Publiceringsdatum2026-02-14Kvalifikationer
Gärna erfarenhet av liknande arbete. Kunskap i ritningsläsning önskvärt.
Kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
Händig/ gilla praktiskt arbete
Focuserad
Självgående
Du ska tycka om att arbeta med kroppen då jobbet är rörligt och mycket fysiskt
Du skall orka med tunga lyft
Branscherfarenhet är ett plus, men inget krav.
Vi förutsätter att du är lösnings- och serviceorienterad
Att du kan ta egna initiativ för att underlätta produktionsflödet.
Du bör även vara flexibel, ha en god samarbetsförmåga
Du skall ha giltligt truckkort
Vår kund är ett familjeföretag under stark expansion som har kund och kvalitet som hörnstenar.
Vår kund arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande.
Villkor Tjänsten är en anställning hos Q där du kommer arbeta på ett mycket trevligt kundföretag.
Efter en period hos Q B & R har du möjlighet att bli anställd hos kunden.
Har du frågor så ring gärna Henrik Nitz 070-160 20 91
Vi kan komma att anställa före sista ansökningsdatum!!
SÖK NU! VI BEHÖVER DIG NU!
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
