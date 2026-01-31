Duktig tandsköterska till Tandea Hjorthagen (Ropsten)
Tandea Servicebolag AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-01-31
Om dig
Du har tandsköterskeutbildning med kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala, i såväl tal som skrift. Flerspråkighet är meriterande. Vi vill att du har goda datorkompetens och gärna erfarenhet av något tandvårdsrelaterat verksamhetssystem, gärna Carita Vi söker dig som är serviceinriktad och som har ett gott bemötande. Du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter och ansvar. Som person är du ansvarsfull och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi värdesätter din goda samarbetsförmåga och för att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: nyfikenhet, ansvarstagande och lojalitet.Publiceringsdatum2026-01-31Arbetsuppgifter
Som tandsköterska arbetar du med såväl barn & ungdomar som vuxna. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat undersöknings- och röntgenassistans åt tandläkare, operationsuppdukning, sterilarbete, receptionsarbete samt administrativa uppgifter såsom kallelser, kreditansökningar, och hantering i Libretto. Vi värdesätter god service och ett gott bemötande och en viktig del i ditt arbete är att möta kunder och anhöriga på ett bra sätt. Patientsäkerhet och kvalitet i tandvården är fokus i vårt arbete. Vi erbjuder ett omväxlande arbete och en arbetsplats med positiv stämning. Vi är många engagerade kollegor och här finns stor möjlighet till kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för dig och ditt engagemang.
Om kliniken
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7136869-1813637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandea Servicebolag AB
(org.nr 559187-4374), https://karriar.tandea.se
Artemisgatan 10 (visa karta
)
115 42 HJORTHAGEN Arbetsplats
Tandea Jobbnummer
9715618