Duktig skjutstativsförare sökes till kortare vikariat

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2025-11-14


Vill du arbeta som skjutstativsförare under ett kortare vikariat och vara en del av ett kunnigt och engagerat team? Vi söker dig med rätt inställning och hög ansvarskänsla. Hos oss får du möjlighet att bidra med dina kunskaper i en trygg, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö.
Om rollen - Skjutstativsförare vikariatI rollen som skjutstativsförare under vikariatet får du en betydelsefull position där du ansvarar för att lasta, lossa och förflytta gods med skjutstativtruck inom vårt lager och logistikflöde. Du samarbetar nära med kollegor och är en nyckelperson för effektiva och säkra transporter.
Arbetsuppgifter och ansvar - Lager, logistik & truckkörning Köra och hantera skjutstativtruck i lager- och produktionsmiljö
Lasta, lossa samt placera gods enligt arbetsinstruktioner
Säkerställa ordning, struktur och renlighet på arbetsplatsen
Samarbeta med kollegor och arbetsledning för ett effektivt logistikflöde
Bidra till att följa uppsatta säkerhetsrutiner och arbetsmiljöregler

Du kan under vikariatet även få stötta med andra lageruppgifter utifrån verksamhetens behov.
Kvalifikationer och erfarenhet - Skjutstativsförare Erfarenhet av truckkörning, skjutstativ är ett krav
Truckkort med behörighet för skjutstativtruck B3
God fysisk förmåga och vana vid praktiskt arbete
Flytande svenska i tal och skrift
Stresstålig, ansvarstagande och lösningsorienterad i arbetsuppgifter
Tidigare erfarenhet från lager/logistik är meriterande
Arbetstider & anställningsform Tidsbegränsad anställning på ca 5-8 veckor med start omgående
Heltid, arbetstider enligt schema (dagtid)
Ansökan - Skjutstativsförare vikariat
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bli en del av vårt lagerteam under en kortare period? Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt! Urval och intervjuer sker löpande - vi ser fram emot att höra från dig.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352)

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Kontakt
Tim Rytterström
tim.rytterstrom@bestbemanning.nu
016-5429019

Jobbnummer
9604495

