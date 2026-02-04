Duktig redovisningsekonom för uppdrag i Katrineholm
Vi söker en engagerad och självgående redovisningsekonom till uppdrag hos vår kund i Katrineholm. Här får du möjlighet att bidra med din erfarenhet inom redovisning och vara del av ett trevligt ekonomiteam.
Uppdraget innebär arbete på plats tre dagar i Katrineholm och även möjlighet att delvis arbeta hemifrån resterande dagar.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som redovisningsekonom kommer du att arbeta brett inom ekonomi och ha ansvar för bland annat:
Löpande bokföring
Avstämningar
Månadsbokslut
Medverkan i årsbokslut
Hantering av stora transaktionsflöden
Arbete i flera olika ekonomisystem
Du blir en viktig del av ekonomiavdelningen och bidrar både operativt och med förbättringsförslag i det dagliga arbetet.
Lämplig bakgrund
Du har tidigare erfarenhet av liknande roller inom ekonomi/redovisning och arbetar självständigt med löpande bokföring, avstämningar och månadsbokslut. Har du erfarenhet av att arbeta med årsbokslut är detta meriterande. Du har också arbetat i olika ekonomisystet och tar snabbt till dig ny information. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift krävs.Dina personliga egenskaper
Som person är du självständig och trygg i din kompetens. Du är driven, kommunikativ och initiativtagande. Vidare är du samarbetsorienterad och lösningsorienterad.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson på rebecca.persson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-13.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
