Duktig på ritningsläsning? Bli mekanisk montör hos Emba!
2025-12-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Inledning
Har du erfarenhet av mekanisk montering och goda kunskaper i ritningsläsning? Trivs du i en teknisk miljö där noggrannhet och samarbete är centralt? Då kan rollen som mekanisk montör på EMBA vara rätt för dig. Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för EMBA Machinery AB:s räkning en mekanisk montör. Du blir anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult under en initial period om sex månader.Frågor om tjänsten hänvisas till info@pn.se
.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Som mekanisk montör arbetar du med montering och testning av maskinenheter till den globala wellpappindustrin. Arbetet bygger till stor del på ritningsläsning, då monteringen ofta utgår från enbart ritningsunderlag. Du deltar även i förbättringsarbete och kör truck och travers.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montage av maskinenheter/moduler
Testning, packning och lastning
Truck- och traverskörning
Deltagande i förbättringsgrupp inom LEAN
Vi söker dig som
har teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har mycket goda kunskaper i ritningsläsning, datorvana samt grundläggande elsäkerhetskunskaper. Du kommunicerar obehindrat på svenska och arbetar strukturerat, metodiskt och både självständigt och i team.
Meriterande:
Kunskaper inom pneumatik
Erfarenhet av avancerat maskinmontage
Truck- och traverskort
Grundläggande LEAN-kunskaper
Om EMBA Machinery AB
EMBA är en ledande leverantör av konverteringsmaskiner för den globala wellpappindustrin. Med cirka 170 medarbetare i Örebro erbjuder företaget en tekniskt avancerad och utvecklingsfokuserad arbetsmiljö.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Örebro
URVAL: Löpande
