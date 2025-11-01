Duktig C-förare till roligt distributionsuppdrag i Göteborg (Vikariat)
2025-11-01
Är du en positiv och serviceinriktad person med god fysik, som sätter kunderna i fokus och tycker om att köra lastbil? Då söker vi dig för ett vikariat i ett expansivt transportföretag i Göteborg.
Blue Wave Transport AB är underleverantör till Best Transport AB och arbetar med transporter i västra & södra Sverige med både B-, C, samt CE-ekipage.
Till denna tjänst söker vi nu en framåt, serviceminded och ansvarstagande förare som sätter kunden och uppdragen i stort fokus. Arbetet innebär ett vikariat heltid, dagtid under hela December och Januari och innebär både distributions- samt AdHoc-körning inom västra Sverige.
C-kort, YKB samt digitalt förarkort är ett krav.
Erfarenhet från branschen är meriterande men inget krav.
Tycker du om ett fritt arbete med högt tempo i ett härligt team, så är detta något för dig. Det kan även finnas möjlighet till fortsatt anställning för rätt person.
Är du den rätta för denna tjänst? Har du dessa erfarenheter och ser positivt på att utvecklas tillsammans med oss med vår tunga trafik, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
