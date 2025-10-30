Dubbelspecialist i psykiatri och beroendemedicin - Fast tjänst i Norge
2025-10-30
Är du dubbelspecialist i psykiatri och beroendemedicin och vill göra skillnad i en spännande och varierande klinisk vardag?
Nu har du möjlighet att bli en del av ett engagerat team inom en av Norges största hälsoregioner - i en fast tjänst med goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Utredning, behandling och uppföljning av patienter med beroendeproblematik och psykisk ohälsa
Tvärprofessionellt samarbete med psykologer, ST-läkare, socionomer och övrig vårdpersonal
Bidra till den professionella utvecklingen i teamet och handleda kollegor vid behov
Journalföring enligt gällande lagar och riktlinjerKvalifikationer
Läkarlegitimation och specialistkompetens inom både psykiatri och beroendemedicin
Behärskar ett skandinaviskt språk väl, både muntligt och skriftligtDina personliga egenskaper
Strukturerad och trygg i din yrkesroll
God förmåga att samarbeta och bygga relationer
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Engagerad i målgruppen och intresserad av ämnesområdet
Vi erbjuder
Fast tjänst i ett högkompetent och tvärprofessionellt team
God arbetsmiljö med nära samarbete mellan olika yrkesgrupper
Konkurrenskraftiga villkor
En personlig rådgivare som följer dig genom hela processen och ser till att du blir väl omhändertagen - före, under och efter uppstarten.
Är du redo för nya utmaningar i en central region, med närhet till både huvudstaden och vacker natur? Vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Petter Hovland petter.hovland@dignusmedical.no Jobbnummer
9582416