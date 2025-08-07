Du som är mellan 19-24 år, har manuellt B- körkort och gillar att resa i...
2025-08-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Storuman
Är du positiv, engagerad, gillar att resa och vill ta mycket ansvar i ett självständigt arbete? I sådant fall passar detta jobbet dig perfekt!
Anställningen börjar i augusti månad.
Better Business är ett företag som har kontrollanter och mystery shoppers utspridda över hela Sverige och vi i team Norr utgår från Umeå. Som Ålderskontrollant och Mystery Shopper arbetar du dig runt i landet på en så kallad "slinga" i ett team av två medarbetare. Ni kommer att köra våra företagsbilar och bo på hotell under slingorna. kostnader så som boende och bränsle står självklart företaget för. Där av är det viktigt att du har manuellt B-körkort och god körvana så att du känner dig trygg på vägarna. Slingorna kan variera mellan 3-5 dagar i streck. Det vill säga att beroende på månad och uppdrag så kan det variera hur mycket man arbetar och sover utanför Umeå.
Under arbetet kommer ni att besöka butiker, caféer, restauranger och liknande typer av enheter, för att göra så kallade provköp på t.ex spel, tobak, läkemedel och alkohol. Detta för att mäta om försäljningsenheten begär legitimation på åldersbegränsade varor.
Vidare ingår det som Mystery Shopper att genomföra anonyma kvalitets mätningar. Vilket innebär att du kommer besöka en enhet och agera som en vanlig kund där du följer ett specifikt scenario för att kunna bedöma specifika kriterier i upplevelsen av ditt besök. Vi hjälper våra kunder att utveckla kvalité och försäljning i mötet med kunden samt säkerställa att uppsatta rutiner efterlevs löpande.
Form av ålderskontroller dvs. kontroller för att säkerställa att alkohol inte säljs till minderåriga. (Alkohollagen Kap 5 § 5). Dessa uppdrag handlar om just säkerställande av ålderkontroll genom provköp, för att vara provköpare i det åldersspann där ålderskontroll krävs behöver du alltid vara 20 år fyllda och/eller i närliggande högre ålder som är åldersrepresentativ för det lagliga inköpet av alkoholhaltig vara.
Detta för att säkra att alla provköp genomförs av en ålders representativ kontrollant och alla butiker kontrolleras på samma grunder. Själva ålderskontrollerna genomförs i förebyggande syfte.
Kunskapskrav:
Du som söker ska ha manuellt B-körkort och kunna svenska språket i både tal och skrift.
Det är en stor merit att vara duktig på att uttrycka sig i skrift, samt att ha ett öga för detaljer då det ingår mycket rapportskrivning i arbetet. Har du tidigare arbetat med service yrken och / eller har kassa erfarenhet så ser vi detta som meriterande.
Arbetet går att kombinera med lättare distans studier eller annat flexibelt extrajobb. Arbetsbelastningen varierar månad till månad beroende på våra kunders uppdrag. Arbetstiderna är främst under dagtid men kvälls och helg jobb kan förkomma. Du behöver kunna arbeta minst 3veckor i månaden och då även kunna sova borta måndag-fredag.
Ansökningar tas endast emot via ansöknings portalen. Urval sker löpande och du blir kontaktad via telefon om du går vidare till intervju i rekryteringsprocessen.
Better Business är ett nischat säkerhets- och undersökningsföretag med mer än 25 års erfarenhet och med över 12.000 kund objekt täcker vi idag upp landets samtliga orter. Vi är stolta över att vara ett ledande bolag i branschen och ett av Sveriges snabbast växande företag. Vårt huvudsyfte är att förebygga och avslöja internt svinn samt att mäta och förbättra kund upplevelsen. Våra tjänster används inom detaljhandeln, dagligvaruhandeln, hotell, restaurang/nattklubbar, spelbolag, rederier, tåg och flygbolag för att ge våra kunder ökad kunskap och en god kontroll över sin verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Med vänliga hälsningar, Better business teamet i Norr.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Detta är ett deltidsjobb.
Better Business Sweden AB (org.nr 556523-0157), http://www.betterbusiness.se
Victor Alvarado victor.alvarado@betterbusiness.se 076-6446405
9448891