DSV söker Terminalarbetare i Värnamo! (Dag alt. Nattid)
2026-04-27
DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen.
Du kommer att ingå i ett kunnigt bolag med närmare 160 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor
Vi söker nu terminalarbetare till vår terminal i Värnamo. Är du en noggrann och lösningsorienterad person som trivs med ett tempofyllt och utmanande arbete? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Truckkörning
Orderhantering och sortering av gods och paket
Lastning och lossning av bilar
Administrativa arbetsuppgifter som lagersystem, arbete med PC i interna och externa lagersystem
Registrering med handdator
Avvikelserapportering och skadehantering
Även daglig kontakt med kunder och åkerier samt andra distrikt förekommer. Förutom arbetskamraterna på DSV kommer du att ha ett nära samarbete med våra samverkande åkerier och chaufförer. Profil
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning och har du några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom terminal eller lager är det meriterande.
Din personlighet kännetecknas av stark servicekänsla, noggrannhet, och att du periodvis kan arbeta under tidspress.
Du gillar att arbeta i grupp och är i god fysisk form då arbetet kan innehålla repetitiva uppgifter och tunga lyft.
Du har ett bra siffersinne och behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Du har truckkort samt datorvana.
Du har minst AM-körkort
Lastmaskinskort, B-körkort, erfarenhet av lastsäkring, import/export eller kunskap om våra system samt farligt gods utbildning (1:3) är meriterande.
Din personlighet och attityd är mycket viktigt för oss då vi arbetar mycket i grupp.
Information och ansökan:
Rollen är en tillsvidareanställning med inledande provanställning med start efter överenskommelse. Placeringsort Värnamo.
Omfattningen är heltid.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Flamur Arifi, Arbetsledare, via e-post: flamur.arifi@dsv.com
Skicka gärna din ansökan senast 9/5.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. DSV främjar mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Rekryteringsprocessen består bland annat av urval, intervju och referenstagning. Som ett steg i rekryteringsprocessen genomförs bakgrundkontroll på aktuella slutkandidater.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
