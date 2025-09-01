DSV söker Chaufför till Sundsvall vid behov (dagtid)!

DSV Road AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2025-09-01


DSV - Global transport and logistics

DSV is one of the very best performing companies in the transport and logistics industry. 60,000 employees in more than 90 countries work passionately to deliver great customer experiences and high-quality services - as part of the operation or in a variety of supporting roles. If you have drive and talent and enjoy responsibility, we'll give you the support you need to explore your potential and forward your career.

Vad har du med dig?
* C/CE - Kort
* YKB-Intyg ADR-intyg,
* 1.3 Kunskap om regler inom säkerhets- och miljöområdet samt YKB
* Truckkort Grundläggande fordonskännedom
* Svenska i tal och skrift
* Tidigare erfarenhet från branschen är meriterande

Vem är du? Som person ser vi att du är ansvarsfull, samarbetsvillig och serviceminded. Då du i många hänseenden kommer vara företagets ansikte utåt är det av stor vikt att du kan sätta såväl kundens som företagets bästa främst. Du bör dessutom ha ett ekonomiskt tänkande i din körning samt goda geografiska kunskaper.
Vi erbjuder
* En trygg, stabil och global arbetsgivare
* Kollektivavtal och avtalsenliga löner
* Arbetstid dagtid

Ersättning
Undefined

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "97301-43621542".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Dsv Road AB (org.nr 556045-6674), http://www.dsv.com

Arbetsplats
DSV

Kontakt
Anthony O'Connor
+46 60171735

Jobbnummer
9484804

