DSV söker Chaufför till Sundsvall vid behov (dagtid)!
DSV Road AB / Fordonsförarjobb / Västerås Visa alla fordonsförarjobb i Västerås
2025-09-01
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DSV Road AB i Västerås
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Sollentuna
, Örebro
eller i hela Sverige
DSV - Global transport and logistics
DSV is one of the very best performing companies in the transport and logistics industry. 60,000 employees in more than 90 countries work passionately to deliver great customer experiences and high-quality services - as part of the operation or in a variety of supporting roles. If you have drive and talent and enjoy responsibility, we'll give you the support you need to explore your potential and forward your career.
Read more at www.dsv.com
Vad har du med dig?
* C/CE - Kort
* YKB-Intyg ADR-intyg,
* 1.3 Kunskap om regler inom säkerhets- och miljöområdet samt YKB
* Truckkort Grundläggande fordonskännedom
* Svenska i tal och skrift
* Tidigare erfarenhet från branschen är meriterande
Vem är du? Som person ser vi att du är ansvarsfull, samarbetsvillig och serviceminded. Då du i många hänseenden kommer vara företagets ansikte utåt är det av stor vikt att du kan sätta såväl kundens som företagets bästa främst. Du bör dessutom ha ett ekonomiskt tänkande i din körning samt goda geografiska kunskaper.
Vi erbjuder
* En trygg, stabil och global arbetsgivare
* Kollektivavtal och avtalsenliga löner
* Arbetstid dagtid Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "97301-43621542". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dsv Road AB
(org.nr 556045-6674), http://www.dsv.com Arbetsplats
DSV Kontakt
Anthony O'Connor +46 60171735 Jobbnummer
9484804