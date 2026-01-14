DSK/SSK sökes till Hagalund Vårdcentral hemsjukvård/mottagning, vikariat
2026-01-14
Vi söker en ny Distriktssköterska/ Sjuksköterska kollega till vår mottagning och hemsjukvård till Hagalund vårdcentral för vikariat med god möjlighet till förlängning!
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vår ambition är att ge god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet.
Inom verksamheten erbjuder vi läkar- och sköterskemottagning, hemsjukvård, Diabetes, astma/KOL och äldre mottagning. Vi har också psykolog och kurators mottagning. Vi har korta beslutsvägar och ett gott kollegialt samarbete på mottagningen, vi är 15 medarbetare totalt.
Hagalund är en mysig mindre vårdcentral med god sammanhållning och en blandad och mångkulturell patientpopulation. Hagalund Frösunda vårdcentral ligger placerad nära pendeltåg och tvärbana. Du kan läsa mer om oss på Hagalund vårdcentral
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårds ersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt arbete för sjuksköterska/distriktssköterska på mottagning, vilket innebär att självständigt ta emot, bedöma och behandla ett brett spektrum av patienter med varierande besvär och omvårdnadsbehov. Telefonrådgivning med teleQ systemet där man ger rådgivning och bedömer på telefon. I arbetet ingår även en del samverkan med sjukhus/kommun och vård grannar.
Erfarenhet av hemsjukvård är meriterande då det är viktigt med samarbete och kunna ta sig an både mottagning och hemsjukvårds arbete. På mottagningen ser vi gärna at du har förmåga att arbeta självständigt med egen mottagning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och vill vidareutveckla vården hos oss på Hagalund vårdcentral. Det är meriterande om du har erfarenhet inom primär- och hemsjukvård.
Vi använder journalsystemet Take Care.
Anställningsform:
Vikariatsanställning. Heltid 100%, deltid kan eventuellt diskuteras. God möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är van att arbeta självständigt. Har en god samarbetsförmåga och kan arbeta flexibelt. Vi ser gärna att du arbetar med ett positivt och etiskt förhållningssätt samt arbetar utifrån evidensbaserade grunder.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön
