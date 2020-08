Drottning Blankas Gymnasieskola söker Malmös bästa studie- & yrk - Dbgy Kronan AB - Administratörsjobb i Malmö

Dbgy Kronan AB / Administratörsjobb / Malmö2020-08-26Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se. Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan hette tidigare Design & Construction College, men hösten 2017 bytte vi namn och heter numera Drottning Blankas Gymnasieskola. Under sommaren 2019 flyttade vi till nya lokaler på Friisgatan 17! Skolan erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar men också introduktionsprogram med programinriktat val. Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet med inritkning Handel- och service och fördjupning Säljare, Hotell- och Turismprogrammet med inriktning Turism och resor, och Ekonomiprogrammet med ekonomiinriktning och fördjupning business and hospitality management. Skolan har cirka 150 elever och 18 medarbetare.Vi söker Studie- & Yrkesvägledare till Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö MöllanDitt uppdragNu söker vi dig som brinner för skola och möjligheten att vara med och bidra till att stärka våra elevers val inför framtiden. I rollen som Studie- och Yrkesvägledare erbjuder du elever, vårdnadshavare och personal stöd i frågor och valsituationer kring utbildning, yrken och arbetsmarknad. Du är en viktig del i att skapa motivation och engagemang hos våra elever. Du arbetar nära rektor, lärare och elevhälsan (EHT).2020-08-26Vi söker dig med Studie- och Yrkesvägledarutbildning. Vi förutsätter att du trivs att arbeta med ungdomar och att du alltid sätter elevens bästa i fokus. Du trivs med administrativa arbetsuppgifter och motiveras av möjligheten att vara med och skapa strukturer inom skolans administrativa del. Du är självständig, engagerad, noggrann, handlingskraftig och har ett bemötande som är professionellt och serviceinriktat.Vi erbjuderDrottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Åsa Lilius på 073-256 06 14 eller mailadress asa.lilius@dbgy.se Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-10-25DBGY Kronan AB5334705