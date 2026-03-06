Drottning Blankas gymnasieskola söker lärare i psykologi och juridik
2026-03-06
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Karlstad startades 2023 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom samhälls- och ekonomiprogrammet samt frisör- och make up-programmet. Skolan har cirka 130 elever och 20 medarbetare. Vi söker nu lärare i psykologi och juridik till vår verksamhet.
Lärare i psykologi och juridik till Drottning Blankas Gymnasieskola i Karlstad
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på för undervisning i psykologi och/eller juridik inom vårt samhälls- och ekonomiprogram. Båda programmen har bland annat profilen kriminologi där ämnena psykologi och juridik är centrala för utbildningen.Publiceringsdatum2026-03-06Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom psykologi och/eller juridik. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också strukturerad och har inga problem att jobba både självständigt och i grupp med andra kollegor.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola Karlstad erbjuder vi trygg skolmiljö i fina skollokaler med ett tätt utbyte mellan både elever och medarbetare.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet. Tillträde augusti 2026. Omfattning av tjänst beror på dina behörigheter, mellan 30-60 procent.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Emil Mattsson på 076-1261241 eller mailadress emil.mattsson@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
