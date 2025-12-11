Drömmer du om en flexibel säljroll utan kalla samtal?
AquaClean Tech Sverige AB / Säljarjobb / Avesta Visa alla säljarjobb i Avesta
2025-12-11
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AquaClean Tech Sverige AB i Avesta
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige
Drömmer du om en flexibel säljroll utan kalla samtal?
Söker du ett jobb där du utvecklas konstant som individ?
Söker du ett jobb där du tar nya kliv i din karriärstege?
Söker du ett jobb utan lönetak?
Söker du ett jobb där du tjänar mer pengar än 80% av Sveriges befolkning och jobbar 50% av tiden?
Om någon av dessa stämmer in på dig eller kanske till och med alla så har du hittat helt rätt!
Vi är ett företag som expanderar och söker nya säljare runtom i hela Sverige.
Vi jobbar med direktförsäljning där du besöker kunden och visar upp produkten och säljer på plats.
Detta jobb är det perfekta sälj-jobbet med tanke på att vi har en grundlön på 27450:- samt provision för allt man säljer. Vi har individuella säljtävlingar varje månad så som resor, prylar osv!
Vem söker vi?
Du är drivande i ditt arbete
Du har social kompetens
Du har viljan att utvecklas i din roll som säljare
Du är driven att klättra i karriärstegen
Vad erbjuder vi?
Kontinuerlig utbildning av våra försäljningschefer samt kontorschefer
Man har alltid betalt för allt man gör, både provision och fast del
Grundlön på 27450:- vid heltidsjobb
Du jobbar på egen ort där du alltid utgår från ditt eget hem
Du bestämmer själv hur stort område du vill arbeta i
En bokningsavdelning som bokar våra besök åt dig vilket innebär att du jobbar på förbokade kundbesök där du alltid är välkommen
De krav vi har är:
Att du har B-körkort
Att du har tillgång till bil att använda i arbetet
Att du kan det svenska språket flytande i tal och skrift
Vi på Aquaclean Tech AB vet att vi kan hjälpa dig att nå din maxpotential gällande försäljning och även få en flygande nystart eller omstart på din säljkarriär! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: rekryteringuppsala@robocleansverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AquaClean Tech Sverige AB
(org.nr 556627-7926)
Trunstavägen 37 (visa karta
)
774 30 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontorsansvarig
Natasha Francis rekryteringuppsala@robocleansverige.se 0767000702 Jobbnummer
9640308