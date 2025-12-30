Drömmer du om att utvecklas inom kirurgi? Bli vår nya sjuksköterska!
2025-12-30
På urologiska avdelningen B192 universitetssjukhuset (US) finner ni vår slutenvårdsavdelning där vi vårdar patienter pre- och postoperativt i samband med högspecialiserad urologisk kirurgi.
Vi har även ett högt inflöde av akuta inläggningar från akutmottagningen, våra grannsjukhus, direkt från hemmet eller via vår mottagning. Det kan handla om allt från blödning i urinvägarna, avflödeshinder på grund av- stenar till akut urosepsis.
Trots uppfattningen om att vi enbart byter katetrar - är arbetet på avdelningen mycket varierande och stimulerande då vårt största uppdrag riktar sig mot planerad kirurgi av urologisk malignitet.
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill jobba i ett trevligt gäng där vårt mål är att ge god vård och möjlighet till utveckling genom en god arbetsmiljö.
Urologiska kliniken i Östergötland är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC). Kliniken ansvarar för den egna regionen samt är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken har cirka 100 anställda och består av en vårdavdelning på universitetssjukhuset, avdelning B192, samt mottagningar i Linköping och Norrköping.
Välkommen att söka till ett fantastiskt gäng och stimulerande arbete!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Vi arbetar i vårdteam kring patienter där teamet består av sjuksköterskor, undersköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, kurator och fysioterapeut. Dagtid finns även en koordinator som ansvarar för patientflödet på avdelningen. Jobbet som sjuksköterska innebär ansvar för att omvårdnaden i varje given situation håller rätt kvalitet och utgår från patientens enskilda behov och resurser.
I din roll ingår det att leda och fördela arbetet i teamet samt verka för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Som sjuksköterska roterar du mellan dag, kväll och natt.
Introduktionen skräddarsys efter dina behov, oftast är den 4 veckor. Vi är måna om att du ska känna dig välkommen och trygg i din roll. Vi ser även positivt på fortsatt kompetensutveckling där du kan få utvecklas genom betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska eller utbildning i urologisk omvårdnad.
Vi arbetar med önskeschema och har som mål att arbeta 2 helger av 5. (Schemaläggningen sker i Tessa, ett schemaläggningsprogram där man lägger sitt eget schema via dator eller mobil.)
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Du kommer att kommunicera med patienter, närstående och kollegor vilket betyder att det är viktigt att du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift. Erfarenhet av kirurgisk/urologisk omvårdnad är meriterande.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du har förmågan att planera och prioritera ditt arbete samt behålla lugnet i stressade situationer. Du samarbetar väl med andra människor, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjlig.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Urologiska kliniken
Michael Max Svärd, Vårdenhetschef michael.max.svard@regionostergotland.se 010-1032431
