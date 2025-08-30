Drömjobbet för dig som gillar lager - både öl och logistik!
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-08-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Gillar du att hålla igång, vara aktiv, jobba i ett skönt gäng och dessutom har en förkärlek för öl? Då kan det här vara ditt nya favoritjobb.
OM TJÄNSTEN
Vi letar nu efter nästa lagermedarbetare till vår slutkund som är en av Sveriges leverantör till hembryggare och mikrobryggerier. Det här är det perfekta dagtidsjobbet för dig som gillar att ta i, jobba med kroppen och samtidigt få nörda ner dig i en värld av malt, humle och jäst.
Här får du chansen att bli del av ett mindre sammansvetsat team. Utöver ett härligt gäng kollegor kanske du också får chansen att snacka lite bryggteknik med kollegorna under fikapausen.
I den här rollen arbetar du heltid, måndag till fredag mellan 07.00-16.00 på lagret mellan Rotebro och Upplands Väsby. Detta konsultuppdrag är långsiktigt och förväntansbilden för uppdraget är att du inleder din anställning med 6 månader genom Academic Work och sedan fortsätter hos Humlegårdens Ekolager därefter.
Du erbjuds
• En arbetsplats där vi gillar det vi gör (öl!)
• Schyssta kollegor med blandad bakgrund - bryggnördar och sportfånar i alla åldrar
• Träning på arbetstid? Nästan! Det blir en del lyft och rörelse på jobbet!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-30Dina arbetsuppgifter
• Plocka och packa ölrelaterade grejer till törstiga kunder
• Ta emot och packa upp leveranser
• Hålla ordning och reda i lagret
VI SÖKER DIG SOM
• Är van vid att jobba fysiskt, gärna på lager (tidigare erfarenhet krävs)
• Är en lagspelare som gillar att ta i när det behövs
• Har mycket goda språkkunskaper i svenska
• Gärna har truckkort och vana av att köra truck
Det är meriterande om du har
• Har ett intresse för ölbryggning - eller bara älskar en bra IPA
• Har tävlat i sport eller på annat sätt är van vid att samarbeta i lag
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande och noggrann
• Initiativtagande och ödmjuk
• Prestigelös inställning
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15112893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9483830