Drömjobbet för dig som älskar att hjälpa människor
Nordea Bank Abp, Filial i Sverige / Kundservicejobb / Sundsvall Visa alla kundservicejobb i Sundsvall
2026-01-30
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordea Bank Abp, Filial i Sverige i Sundsvall
, Härnösand
, Hudiksvall
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Job ID: 2921
Är du vår nästa servicestjärna som vill göra skillnad för kunden och leverera förstklassig service? Vi söker fler fantastiska kollegor som vill hjälpa våra kunder med vardagliga bankärenden och digitala lösningar.
Om vårt team
Lär känna Kundservice-teamet, som präglas av stark vinnarkultur med fokus på resultat, nöjda kunder och god kvalitet. Vi har roligt tillsammans, samarbetar och är måna att ställa upp för varandra. Hos oss är du en del av ett inspirerande team med stora möjligheter att utvecklas och bidra till något större.
Vi finns i nyrenoverade lokaler i centrala Sundsvall.
Vad du kommer att göra
Som Service Agent jobbar du med att:
Möta våra kunder via telefon och skapa positiva kundupplevelser
Guida våra kunder till att hitta lösningar på sina bankärenden
Motverka digitalt utanförskap och få våra kunder att känna sig bekväma med våra digitala tjänster
Hantera allt från enkla frågor till mer komplicerande kundärenden
Vem du är
Collaboration. Ownership. Passion. Courage. Detta är värderingar som vägleder oss i hur vi arbetar och hur vi fattar beslut - och som vi tror att du delar.
Vi tror att du som söker:
Är en stjärna på service och vinner kundernas förtroende och lojalitet
Är social och kommunikativ
Trivs med att både arbeta självständigt och i nära samarbete med kollegor
Kan sätta dig in i kundens situation, anpassa ditt bemötande och koppla samman kundens behov med våra tjänster och produkter
Drivs av att arbeta mot uppsatta mål i ett högt tempo
Använder ditt goda omdöme för att fatta väl grundade beslut som följer Nordeas riktlinjer och regler
Din bakgrund och kompetens innefattar:
Avklarad och godkänd gymnasial utbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det skulle vara värdefullt om du även:
Har relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av kundmötande serviceroller, gärna inom bank/finans/försäkring
Har utbildning inom ekonomi
Arbetsvillkor:
I rollen arbetar du på ett rullande schema med dag- kvälls- helgpass. Arbetspassen fördelas under vardagar klockan 7:45-20:15 och söndagar klockan 8:45-17:15.
Vi anställer både tillsvidare och timanställda. Tillsvidaretjänsterna är på heltid och om du är timanställd förväntas du jobba 30 timmar per vecka.
För Tillsvidareanställningarna erbjuder vi startdatumet 4 maj 2026 och för timanställningarna erbjuder vi startdatum 4 maj 2026 samt 15 juni 2026.
Vad vi erbjuder
Människor kommer hit när de vill komma någonstans. För somliga är det att ta sin karriär till nästa nivå. För andra är det att bryta ny mark inom sitt kompetensområde - med andra ord, du kommer alltid framåt hos oss.
Som nyanställd hos oss får du den utbildning du behöver för att ge våra kunder förstklassig service. Under ditt första år utbildar vi dig löpande i nya ärendetyper med ökad komplexitet och ansvarsområden. Du kommer ingå i ett team med en närvarande ledare som löpande jobbar med att utveckla dig och dina kollegor. Teamkänsla, trivsel och samarbete kännetecknar vår arbetsplats.
Om det här låter som du, tveka inte att höra av dig!
Nästa steg
Skicka in din ansökan senast den 28/02/2026, men vänta inte med att skicka in din ansökan då vi rekryterar löpande! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på rekrytering.3335@nordea.se
.
Rekryteringsprocessen består av följande steg:
CV-urval
Tester
Telefonintervju med rekryterare
Intervju
Bakgrundskontroll & referenstagning
Vi är ett internationellt bolag och därför kan telefonintervjun komma att ske på engelska.
Vi är Nordea. Vi har en 200-årig historia av att stödja och öka de nordiska ekonomierna och våra värderingar är djupt rotade i dessa öppna, progressiva och samarbetsvilliga samhällen. Nordea är en av de största arbetsgivarna i Norden, Polen och Estland och hos oss har du utmärkta möjligheter att lära, utvecklas och ta dig framåt.
För facklig information, kontakta Finansförbundet på finansforbundet@nordea.se
eller SACO på saconordea@nordea.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordea Bank Abp, Filial i Sverige
(org.nr 516411-1683), https://www.nordea.com/en/careers/open-jobs
Kolvägen 17 (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Arbetsplats
Nordea Bank Abp Filial i Sverige Jobbnummer
9714928