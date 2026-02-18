Drivs du av resultat? Säljare sökes till Lund
2026-02-18
Drivs du av resultat?
Vill du ha en roll där prestation märks, mål är tydliga och utveckling är en del av vardagen? Då kan det här vara rätt för dig.
Vi på Online söker nu en engagerad säljare till vårt kontor i Lund. Här får du en tydlig roll, daglig uppföljning och ett team som arbetar fokuserat mot gemensamma mål.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss vet du vad som förväntas - och du får rätt förutsättningar att leverera.
Kontor i Lund med gratis parkering
Trygga villkor enligt kollektivavtal (Unionen)
Arbetstider dagtid, måndag-fredag
Möjlighet till delvis distansarbete efter introduktion
Provisionsbaserad lön, trygghet i form av garantilön (24 458 kr) och provision baserad på resultat
Tydlig uppföljning, löpande coaching och stöd i din utveckling
Ett team med energi, ansvar och fokus på prestation
Om rollen
Som säljare arbetar du med telefonförsäljning mot privatpersoner. Du ansvarar för hela processen, från första kontakt till avslut.
Du arbetar mot tydliga mål och följer dina resultat kontinuerligt. Här finns krav, struktur och tempo - men också stöd och coachning för att du ska lyckas.
Tillträde sker omgående, vi vill tillsätta tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill prestera.
Du:
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Har energi och är trygg i att ta kontakt
Är uthållig och ger inte upp när det tar emot
Tar ansvar för dina resultat
Bidrar till laget samtidigt som du levererar individuellt
Talar och skriver flytande svenska
Erfarenhet av försäljning är meriterande, men din inställning och vilja väger tyngst.
Ansök redan idag
Urval och intervjuer sker löpande. Vänta inte med din ansökan - vi anställer så snart vi hittar rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7256947-1849190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Online Fulfillment Sverige AB
(org.nr 556479-8733), https://framtid.onlinesverige.se
Skiffervägen 10 (visa karta
)
224 78 LUND Jobbnummer
9750610