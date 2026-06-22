Drivs du av människor och resultat? Säljare sökes i Avesta
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Hedemora Visa alla säljarjobb i Hedemora
2026-06-22
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Vill du arbeta i en roll där du får utvecklas, skapa nya kontakter och ha möjlighet att påverka din egen inkomst? Då kan Exaltera Marketing vara nästa steg för dig.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Avesta. Hos oss får du arbeta i en social och inspirerande miljö där engagemang, utveckling och laganda värderas högt. Oavsett om du har tidigare säljerfarenhet eller vill ta dina första steg inom branschen får du rätt verktyg för att lyckas.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Arbetet sker på event, marknader, festivaler och handelsplatser där du möter kunder ansikte mot ansikte.
Genom professionella och engagerande kundmöten hjälper du människor att hitta smarta energilösningar och förmånliga elavtal. Rollen passar dig som tycker om att arbeta med människor, gillar att ta initiativ och vill utveckla dina färdigheter inom kommunikation och försäljning.
Du utgår från Avesta och blir en del av ett motiverat team som arbetar tillsammans för att nå höga mål och skapa goda resultat.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerat med attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och säljutbildning från dag ett
Regelbunden coachning och personlig utveckling
Möjlighet att avancera inom företaget
Ett engagerat team med stark sammanhållning
Vi uppmärksammar framgång
För oss är det viktigt att belöna prestation och engagemang. Därför arrangerar vi löpande säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att kombinera höga ambitioner med en arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och inspirerar varandra.
Vem är du?
Vi tror att du:
Tycker om att träffa nya människor
Är positiv, driven och målmedveten
Har lätt för att kommunicera och skapa förtroende
Tar ansvar för ditt arbete och dina resultat
Trivs med både självständigt arbete och samarbete
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är din inställning, ditt driv och din vilja att utvecklas.
Bli en del av vårt team
Vill du vara med på en spännande resa där du får möjlighet att växa både personligt och professionellt?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Avesta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: avesta@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086), https://www.exaltera.se/
776 31 HEDEMORA Arbetsplats
Exaltera Jobbnummer
9973836