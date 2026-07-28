Drivna socialsekreterare till socialpsykiatri Hisingen 1 och 2!
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-07-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du en socialsekreterare som vill göra verklig skillnad?
Nu söker vi på Funktionsstöd Myndighet Hisingen tre engagerade socialsekreterare som vill bli en del av våra team.
Vilka är vi?
Vi är ett engagerat gäng som trivs tillsammans och värnar om ett gott arbetsklimat där samarbete, kunskapsutbyte och kollegialt stöd är en självklar del av vardagen. Hos oss får du ett stimulerande arbete med möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.
Vi arbetar på två enheter med inriktning socialpsykiatri. Varje enhet har 14 socialsekreterare, två förste socialsekreterare och en enhetschef. På enhet 2 finns även en socialadministratör. I september flyttar vi från Dunfins Gata 20–22 till Lisa Sass Gata 1.
Vi erbjuder introduktion, kompetensutveckling samt metod- och processhandledning. Som ny socialsekreterare deltar du även i introduktionsprogrammet Kompetenstrappan.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare handlägger du ansökningar om bistånd enligt SoL och begäran om insatser enligt LSS för vuxna. Du utreder enligt Individens behov i centrum (IBIC), dokumenterar och använder ett tydligt språk.
Du arbetar med personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, med eller utan samtidig beroendesjukdom. Arbetet kombinerar teoretiska kunskaper med professionellt bemötande. Du möter människor i akuta och långsiktiga situationer, ibland med behov av alternativa sätt att kommunicera.
Som socialsekreterare inom socialpsykiatrin arbetar du med människor i komplexa livssituationer där psykisk ohälsa ofta samspelar med sociala utmaningar. Uppdraget omfattar långsiktiga stödinsatser för en hållbar och självständig vardag samt akuta insatser när situationen förändras. Du arbetar med stöd i vardagen, boendefrågor och insatser vid hemlöshet och stärker individens egna resurser och delaktighet.
Arbetet präglas av variation och ställer krav på struktur och flexibilitet. Ena dagen följer du upp en långsiktig planering med individen och samverkansparter, nästa dag hanterar du akuta situationer där snabba bedömningar och beslut krävs. Med kollegor och externa aktörer arbetar du för att varje individ ska få rätt stöd utifrån sina behov.
I uppdraget ingår samverkan med den enskildes nätverk, exempelvis anhöriga, gode män och förvaltare. Du samarbetar med boenden, boendestöd, hemtjänst, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt andra myndigheter. Resor kan förekomma vid uppföljning utanför Göteborg. Arbetet innebär etiska överväganden och bedömning av när annan kompetens behöver involveras. Vid behov används tolk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, social omsorgsexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du skall även ha läst socialrätt. Då tjänsten innefattar administrativt arbete samt utfärdande av exempelvis tjänsteutlåtande behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med målgruppen personer med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med eller utan samtidig beroendesjukdom är meriterande. Det är också meriterande att du arbetat som socialsekreterare samt att du har B-körkort.
Vi söker dig som uppskattar en varierad arbetsvardag. Du har förmågan att snabbt ställa om när nya behov uppstår, utan att tappa fokus på de långsiktiga processerna. Du är strukturerad, flexibel och trygg i att prioritera mellan flera pågående ärenden samtidigt. För dig är förändring en naturlig del av arbetet och du ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden. Intervjuer sker på plats på Dunfins Gata 20-22.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
Trygg anställning med goda anställningsvillkorHeltid med möjlighet till deltidIntroduktion vid nyanställningKompetensutvecklingFriskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3). Länk till polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
10014351