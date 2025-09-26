Drivna säljare till Global Connect - snittlön 60.000 kr
2025-09-26
Vill du ta din försäljningskarriär till nästa nivå? Då är du den vi söker! Bli en del av vårt framgångsrika säljteam på Global Connect!
Vi söker nu dig som har erfarenhet av kall kundförsäljning och vill arbeta i ett dynamiskt och resultatdrivet team. Hos oss får du möjlighet att sälja Sveriges främsta fiberlösningar via Telemarketing och skapa långsiktiga relationer med kunder över telefon.
Du kommer att jobba tillsammans med ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas inom försäljning och självledarskap. Vi värdesätter självständighet och ansvarstagande i arbetet och vi söker dig som har förmåga att driva dina egna resultat.
Vi söker dig som:
Är resultatinriktad och älskar att sätta och nå mål.
Trivs med att skapa långsiktiga kundrelationer över telefon.
Har en social och utåtriktad personlighet.
Är flytande i svenska både i tal och skrift.
Har ett starkt självledarskap.
Meriterande:
Erfarenhet av kall kundförsäljning.
Vi erbjuder dig:
Attraktiva provisioner utan tak - desto mer du säljer, desto mer tjänar du.
Garantilön
Kontinuerliga utbildningar för att utveckla din försäljningsförmåga och ledarskap.
Spännande tävlingar och aktiviteter som håller motivationen på topp och gör jobbet roligt.
Låter det här som en utmaning för dig? Skicka din ansökan redan idag, då vi rekryterar löpande. Vi ser fram emot att höra från dig och ta del av din erfarenhet och drivkraft!
För mer information eller vid frågor, kontakta:
Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
- 076-872 31 42 Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), http://www.viasales.com/ Arbetsplats
Viasales Kontakt
Izabel Nilsson izabel@viasales.com Jobbnummer
9529188