Drivna kundtjänstmedarbetare med passion för hög kundservice
2026-03-13
Älskar du cyklar & kundkontakt?
Spobik AB driver några av Sveriges ledande specialistbutiker online inom cykel och hockeyutrustning. Utöver onlinebutikerna kompletterar vi även med flera fysiska hockey- och cykelbutiker/verkstäder. Vi erbjuder ett brett sortiment inom våra expertisområden, från ledande varumärken på marknaden.
Om jobbet
Är du en social och driven person som älskar kundkontakt och har ett brinnande intresse för cyklar? Då har vi jobbet för dig!
Som en del av vårt kundtjänst-team är du ansiktet utåt och representerar Spobik ABs produkter och varumärken. Som kundtjänstmedarbetare ansvarar du för att besvara inkommande samtal, mejl och chatt. Kundtjänstteamet består av ett gäng passionerade cykel och hockeyfantaster, så om du även har ett stort intresse eller erfarenhet av hockey så ser vi det som ett stort plus!
Vem är du? Som person är du ansvarsfull, lösningsorienterad och social. Du ska ha sinne för ordning, vara lättlärd och noggrann. Arbetet kräver även att du har god datorkunskap, vana av att arbeta i grupp och inte vara rädd för att ta egna initiativ. För att trivas i vårt team krävs det att man tycker att det är roligt att ta sig an nya arbetsuppgifter och kollegor.
Vad kan vi erbjuda? Kundtjänstarbete under kontorstider, mån-fre med möjlighet till visst helgarbete. Ett roligt arbete med härliga kollegor. För rätt person finns det stora möjligheter kring utveckling och större ansvar.
Följande egenskaper och erfarenheter letar vi hos dig:
Erfarenhet av arbete med cyklar eller ett stort intresse för cyklar
Trivs med högt tempo
Ansvarstagande och driven
Datorkunskap
Gillar att jobba i team
Du uttrycker dig väl i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska
Erfarenheter/egenskap som är meriterande
Tidigare erfarenhet av servicerelaterat yrke
Erfarenhet av arbete med cyklar
Erfarenhet av att arbeta med hockey och eller ett stort intresse för hockey
Anställningsform och lokalisering: Vi söker både dig som vill arbeta på heltid och dig som söker ett deltidsjobb. Arbetet utförs i våra nya lokaler beläget på Hedenstorp i Jönköping.
Intresserad? Är du vår nästa kundtjänstmedarbetare? Bifoga CV och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför just du är perfekt för rollen. Antagning sker löpande och tillsätts efterhand!
Om företaget Spobik AB är en del av Wesports Scandinavia AB. WeSports är en grupp av enskilda företag, med både onlinebutiker, fysiska destinationer och produktmärken. Vi är ett team från hela världen, med experter inom vår sport, experter på produktutveckling, online -plattformar, logistik och service. Vi arbetar tillsammans som ett team, vilket gör varje företag starkare än ensam. Läs mer på wesports.se Så ansöker du
