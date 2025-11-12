Drivna heltidsmedarbetare sökes till lager i Viared!
2025-11-12
Är du ute efter nya utmaningar och vill jobba på heltid? Just nu söker vi drivna och engagerade lagermedarbetare för uppdrag hos vår kund i Viared.
Som lagermedarbetare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera plock och packning av varor, användning av lagerutrustning, varumottagning och truckkörning.
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra och tycka om att jobba i stora som små team. Att arbeta på lager kan vara fysiskt krävande och det gäller att vara alert och effektiv, därav bör du ha bra fysik och inte ha några problem med att jobba under tidspress. Du är en teamplayer och vill sätta upp egna mål för varje arbetsdag. Flexibilitet och noggrannhet värdesätts högt liksom vikten av att vara engagerad och stresstålig. Du har en positiv och lösningsorienterad inställning till arbetsuppgifterna och har förståelse för att din insats är viktig.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda på dagtid måndag-fredag kl. 07:00-16:00. Uppdraget innebär att du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund som konsult.
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
• Du är en lagspelare som gillar att arbeta tillsammans med andra
• Du har en positiv inställning och är inte rädd för att ta i när det behövs
• Du har god fysik och gillar att vara aktiv på jobbetPubliceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
• Du ska ha fyllt 18 år
• Truckkort A1-4 och B1-4
• Erfarenhet av aktivt lagerarbete och orderplock
• Erfarenhet av truckkörning
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av skjutstativstruck
• Erfarenhet av pick by voice Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Segloravägen 7 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson
boras@studentconsulting.com
9600999