Drivna heltidsmedarbetare sökes till Kid/Hemtex med start omgående!
2025-09-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Är du ute efter nya utmaningar och vill jobba på heltid? Drivs du av bra teamwork och en god arbetsmiljö? Just nu söker vi åt kunds räkning drivna och engagerade konsulter på heltid som trivs med att jobba på lager.
Som lagerarbetare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Plock och packning av varor
• Användning av lagerutrustning
• Varumottagning
• Truckkörning
• Jobb med autostore
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra och tycka om att jobba i stora som små team. Att arbeta på lager kan vara fysiskt krävande och det gäller att vara alert och effektiv, därav bör du ha bra fysik och inte ha några problem med att jobba under tidspress. Du är en teamplayer och vill sätta upp egna mål för varje arbetsdag. Flexibilitet och noggrannhet värdesätts högt liksom vikten av att vara engagerad och stresstålig. Du har en positiv och lösningsorienterad inställning till arbetsuppgifterna och har förståelse för att din insats är viktig.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda på dagtid måndag-fredag kl. 06.30-15.15. Eller på kvällstid: söndag 17:00-23:45 och måndag-torsdag 15.15-23.45.
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
• Du är en lagspelare som gillar att arbeta tillsammans med andra
• Du har en positiv inställning och är inte rädd för att ta i när det behövs
• Erfarenhet av lagerarbete är ett plus, men inget krav - vi lägger större vikt vid din attityd och vilja att lära dig!
• Du har god fysik och gillar att vara aktiv på jobbet
• Ett krav är att du ska ha fyllt 18 år.
• Truckkort A1-4 och B1-4
Meriterande:
• Erfarenhet av skjutstativstruck
• Jobbat inom detaljhandel
• Serviceminded
OM FÖRETAGET
Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
