Driven utesäljare till Förch Sverige AB - Stockholm Norra
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Södertälje
, Mariestad
, Borås
, Malmö
Är du en driven affärsutvecklare med passion för verktyg, teknik och smarta lösningar? Trivs du lika bra ute på verkstadsgolvet som i samtal med produktionschefer, inköpare och tekniska beslutsfattare inom industrin? Sporras du av hög flexibilitet, frihet under ansvar och en tydlig målbild?
Om du är en person som gillar att kombinera relationer, affärer och teknisk förståelse i en rörlig vardag kan detta vara drömjobbet för dig.
Vi erbjuder
* Självständigt och varierande arbete
* Frihet att planera din arbetsdag och driva affären i ditt distrikt med stort eget ansvar.
Eget distrikt - utan övernattningar
* Du ansvarar för ett väldefinierat distrikt där du långsiktigt utvecklar kunder inom både industri och fordon.
Attraktiv ersättningsmodell
* Konkurrenskraftig lön med prestationsbaserade incitament.
Tjänstebil
* Modern tjänstebil som stöd i ditt dagliga arbete.
* Bredd och djup i produktportföljen
* Över 130 000 egna artiklar - från verktyg, infästning och kemi till förbrukningsmaterial, personlig skyddsutrustning och kundanpassade lösningar. Utöver vårt breda bassortiment finns möjlighet att komplettera med produkter från andra leverantörer, vilket ger dig och kunden en hög grad av flexibilitet.
Kontinuerlig utveckling
* Regelbundna interna utbildningar inom försäljning, produktkunskap och kundnytta - med fokus på både verkstads- och industrilösningar.
Starkt team
Du blir en del av ett engagerat och erfaret säljteam med nära samarbete mellan säljare, produktspecialister och support.
Som utesäljare ansvarar du för att utveckla och expandera ett eget distrikt med kunder inom både fordon, verkstad och industri. Rollen kombinerar relationsbyggande med rådgivande försäljning, där du hjälper kunden att effektivisera sin verksamhet genom rätt produkter och lösningar.
Du arbetar nära kunder i olika miljöer - från mindre verkstäder till industriföretag med produktion, underhåll och teknisk drift.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Kundansvar och relationsbyggande
* Förvalta och utveckla befintliga kundrelationer samt identifiera nya affärsmöjligheter.
Affärsutveckling i distriktet
* Arbeta strukturerat och långsiktigt med nykundsbearbetning inom både industri och fordon.
Rådgivande försäljning
* Genomföra presentationer och produktdemonstrationer, anpassade efter kundens verksamhet, processer och behov.
Trygg start i rollen
* Du får en strukturerad introduktion med fokus på produkter, kundsegment, arbetssätt och försäljningsmetodik.
Om dig
Vi söker dig som är affärsdriven, lösningsorienterad och trivs i mötet med professionella kunder.
Du har:
* Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning
* Gärna inom verktyg, industri, underhåll, produktion, fordon eller liknande tekniska miljöer.
Förmåga att möta olika kundroller
* Du kan föra dialog både med användare på golvet och beslutsfattare som inköpare, produktions- eller underhållschefer.
Stark kommunikativ förmåga
* Flytande svenska i tal och skrift samt vana att presentera och demonstrera produkter.
Geografisk förankring i Stockholm
* Hemmet fungerar som din arbetsbas.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Klicka på ansökningsknappen och berätta hur du kan bidra till vår fortsatta tillväxt inom både industri och fordon.
Annonsförsäljare och rekryteringsföretag undanbedes vänligt men bestämt.
