Driven truckförare med erfarenhet av skjutstativtruck sökes
2025-08-15
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en strukturerad lagerverksamhet där du får ta ansvar, arbeta aktivt i ett samarbetsinriktat team och hantera truck i höglager? Vi söker dig som trivs i en fartfylld men välorganiserad miljö där noggrannhet, säkerhet och samspel är viktiga delar av vardagen.
Om rollen
Du kommer att arbeta på ett lager i Landskrona där moderna processer och tydliga rutiner är en självklar del av arbetsdagen. Ditt fokus kommer att ligga på truckkörning med skjutstativ, samt hantering av både inkommande och utgående gods. Rollen kräver att du har god vana av lagerarbete och känner dig trygg i att jobba i höglager.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Köra skjutstativtruck i höglager
• Inplacering, inmätning och uppmärkning av artiklar
• Plock och packning av ordrar enligt specifika instruktioner
• Mottag och lossning av inkommande leveranser
• Förbereda utleveranser till kunder
• Bidra till god ordning och struktur på lagret
• Säkerställa att arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter följs
Villkor & placering:
• Plats: Landskrona
• Omfattning: Heltid
• Start: Snarast eller enligt överenskommelse
• Anställningstyp: Visstid
• Lön: Enligt kollektivavtal
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra skjutstativtruck i höglager och som har ett öga för ordning och säkerhet. Du arbetar effektivt, är självgående men trivs också med att samarbeta i grupp.
• ? Kvalifikationer:
• Truckkort med behörighet B3
• Minst 1 års aktuell erfarenhet av skjutstativtruck i höglager
• Erfarenhet av plock- och packarbete
• Fysisk uthållighet - arbetet är rörligt och kräver att du står och går mycket
• Svenska på god nivå i tal och skrift
• Förmåga att följa strukturerade rutiner och instruktioner
• Meriterande:
• B-körkort och tillgång till bil
• Erfarenhet från större logistikverksamheter
• Möjlighet att arbeta varierande arbetstider (morgon/kväll)
Intresserad?
• Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Det här är en möjlighet för dig som vill ta ett steg vidare inom lager och logistik - i en roll där du gör verklig skillnad varje dag. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9459419