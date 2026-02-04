Driven socialsekreterare till Funktionsstöd i Nordost sökes!
2026-02-04
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning
Vi söker dig som nyfiken på att jobba tillsammans med oss i en spännande stadsdel med en viktig målgrupp- våra barn och unga med funktionsnedsättningar.
Du är nyfiken, driven och bra på att föra processer framåt. Du tycker om att arbeta både individuellt och i samverkan.
Vi är Funktionsstöd Myndighet Nordost Unga och består av 11 socialsekreterare, två förste socialsekreterare och en enhetschef. Vi är ett gäng som trivs ihop och värnar om vårt goda arbetsklimat och stöttar varandra i arbetet. Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka samt tillgång till metod- och processhandledning.
Vi huserar på Angereds torg, vilket är en knutpunkt i området, både vad gäller lokaltrafik och möjligheterna att ta sig hit men även vad gäller utbud av butiker och restauranger.Dina arbetsuppgifter
I din roll som socialsekreterare kommer du att utreda individers rätt till insatser enligt SoL och LSS. Du kommer att möta barn och unga med psykisk/neuropsykiatrisk/fysisk och intellektuell funktionsnedsättning, deras familjer, nätverk samt godemän/förvaltare. Ibland kommer du att hålla samtal tillsammans med tolk. Vi samarbetar med utförarverksamheter såsom boenden, övrig socialtjänst, myndigheter och skola. Kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en viktig del av arbetet.
Arbetet innebär att hantera prioriteringar, krav och motstridiga intressen, att göra etiska överväganden och ställningstaganden. En viktig del är också att avgöra när annan kompetens än den egna behövs. Vi arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt.
Du får gärna ha erfarenhet av målgruppen och aktuell lagstiftning.
Har vi lyckats fånga ditt intresse än?
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du är välkommen att söka tjänsten om du har socionomexamen eller annan examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För tjänsten krävs dock att du har läst socialrätt på minst 7,5 högskolepoäng.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning med utredningar, bedömningar och verkställande av beslut samt är förtrogen med handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du får gärna ha erfarenhet av funktionshinderområdet.
Då tjänsten innefattar administrativt arbete samt utfärdande av exempelvis tjänsteutlåtande behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Har du erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemen IBIC, Treserva och SAMSA ses det som positivt.
Du tar ansvar samt visar respekt och hänsyn för andra i ditt arbete. Din utgångspunkt är allas lika värde och du har verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Under stress kan du behålla lugnet, arbeta effektivt och balansera de krav som finns.
Du är systematisk, organiserad och metodisk. Anställningsvillkor
Hos oss har vi en gedigen introduktion för nyanställda både inom egna enheten, brett över Funktionsstöd Nordost samt inom egen förvaltning. Vi erbjuder även möjlighet till delvis arbete från annan plats, friskvårdsbidrag, processhandling och mycket annat.
Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka samt nära tillgång till arbetsledning i form av 1:e socialsekreterare och chef. Du erhåller även extern processhandledning. Vi värnar om en bra introduktion och kompetensutveckling.
En viktig del i din introduktion hos oss är deltagande i Kompetenstrappan. Detta är en långsiktig satsning som sträcker sig över tre terminer, där varje termin har ett eget tema. Du går tillsammans med kollegor från andra enheter inom förvaltningen och staden.
Samtliga enheter i Nordost bedriver flera utvecklingsarbeten och delar av oss är HBTQI-certifierade.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd, myndighet Kontakt
Jessica Telander jessica.telander@funktionsstod.goteborg.se 031-3651336 Jobbnummer
9723961