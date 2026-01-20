Driven säljare till växande Reklambyrå i Malmö
Om Ipixel
Ipixel är ett tryckeri och en reklambyrå som hjälper företag att synas och stärka sitt varumärke. Vi erbjuder helhetslösningar inom både tryck och marknadsföring, anpassade efter varje kunds behov.
Våra produkter och tjänster inkluderar:
Digitaltryck
Tryck på kläder
Skyltar
Profilprodukter
Vad vi förväntar oss av dig:
Du är självgående, driven och motiveras av att nå och överträffa säljmål.
Du trivs med provisionsbaserad ersättning och ser din egen prestation som nyckeln till din framgång.
Du har en positiv inställning och bidrar med energi och engagemang i varje kundkontakt.
Du har starkt självförtroende, är målinriktad och tar fullt ansvar för dina affärer.
Du är relationsskapande och förstår värdet av långsiktiga kundrelationer.
Du har ett genuint intresse för att skapa värde för både kunden och företaget.
Du är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder.
Arbetet innebär:
Din huvudsakliga roll är att identifiera, kontakta och vinna nya kunder som köper våra produkter och tjänster.
Du arbetar självständigt och planerar ditt eget schema, med stor frihet och eget ansvar.
Du driver hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär.
Vi finns som stöd och ger vägledning vid behov, men din framgång bygger på ditt eget engagemang.
Ersättningen är helt provisionsbaserad och utgår som en procentuell andel av omsättningen på de affärer du genomför, baserat på det belopp som faktureras till kund.
Det är meriterande och mycket uppskattat om du kan hjälpa kunder med visuell identitet och ge rådgivning kring hur deras varumärke kan presenteras genom exempelvis arbetskläder och profilprodukter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: info@i-pixel.se Arbetsgivare Abukhattab, Hatem
Köpenhamnsvägen 40A (visa karta
)
217 71 MALMÖ Arbetsplats
Ipixel Jobbnummer
9695663