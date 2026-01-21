Driven säljare till Timetjek AB - skapa framtidens personalsystem!
2026-01-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TimeTjek AB i Malmö
Timetjek AB, som står bakom det växande och innovativa personalsystemet www.timetjek.com,
söker en vass och målinriktad säljare på heltid. Är du redo att ta dig an spännande utmaningar, vara en nyckelperson i vårt team och bidra till företagets tillväxt? Då vill vi höra från dig!
Vi erbjuder:
Fast lön + generös provision
Möjlighet till karriärutveckling, exempelvis mot en roll som försäljningschef
Interna utbildningar och coachning för att du ska bli en expert på vår produkt
Stort och ljust kontor med gratis parkering & närhet till gymanläggning, flexibilitet att arbeta från fältet eller hemifrån
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av försäljning av digitala tjänster eller system
Ett brinnande driv för att nå mål och leverera resultat
Bekvämlighet med kalla samtal och ett självständigt arbetssätt
En social och serviceinriktad personlighet
Du talar flytande svenska och engelska, är hungrig på att lära dig nytt och gillar att ta ansvar.
Meriterande om du dessutom har:
Erfarenhet av att sälja SaaS-lösningar
Kunskap inom digital marknadsföring (Google Ads, sociala medier)
Erfarenhet från restaurangbranschen eller kunskap om CRM-system
Som säljare hos oss arbetar du brett:
Bygga relationer med nya kunder genom fältförsäljning och kalla samtal
Skapa och genomföra säljstrategier och digitala kampanjer
Utveckla vår internationella säljstrategi - Timetjek har globala ambitioner!
Vara en nyckelperson i vårt lilla men dynamiska team
Tjänsten innebär resor inom Sverige och daglig kontakt med kunder från olika branscher, med fokus på restaurang, e-handel, städ och detaljhandel.
Om Timetjek
Timetjek AB grundades 2017 och vårt system lanserades 2018. Vi hjälper små och medelstora företag med smarta funktioner för tidrapportering, schemaläggning, lönehantering och ekonomisk överblick.
Vi är en snabbväxande aktör som kombinerar teknisk innovation med personlig service, och vi ser fram emot att ha dig med på vår resa mot framtiden!
Krav för tjänsten
Minst gymnasieutbildning
Bekväm med kalla samtal och säljdriven
Flytande svenska och engelska
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön + provision
Provanställning: 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Besök www.timetjek.com
för att lära dig mer om oss.Så ansöker du
Maila ditt CV och ett personligt brev till oss. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: karl.henrik@timetjek.com
