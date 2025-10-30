Driven säljare till spännande kund i Göteborg!
2025-10-30
Tycker du också att försäljning är fantastiskt kul och att det är skoj att prata med människor? Vill du komma in till ett gäng med hög energi? Som tycker att det är roligt att gå till jobbet och som drivs utav att skapa värde för sina kunder? Då har du hittat rätt!
Här får du arbeta på ett företag som är drivande i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi är Sveriges första fossilfria energibolag, men det räcker inte för oss. Vårt mål är att minska slöseriet med jordens resurser. Helst till noll. Vill du vara med?
Tjänsten är ett långsiktigt konsultuppdrag med start enligt överenskommelse. Du arbetar 36,5 timmas arbetsvecka.
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Till vår kunds team söker vi nu fler energifyllda personer som drivs av kontakten med människor. Du kommer arbeta främst med nya och tidigare kunder hos oss vår kund. Här lär du dig inte att kränga, du kommer i stället skolas in ordentligt i hur energibranschen fungerar, hur och varför priserna förändras och framför allt att lära dig sälja på riktigt.
Du kommer att sitta i fina lokaler som är placerade precis intill Riskullverket i Mölndal. Vi tror att en säljare som mår bra och som känner sig trygg med att kunna betala sina räkningar också kommer vara en säljare som presterar bra. Därför har alla säljare en bra fast lön tillsammans med provision från första kronan.
Efter en arbetsdag hos vår kund känner du att du har bidragit till en mer hållbar framtid. Vi skillnad för vår jord, på riktigt. Varje dag. Vi ligger i framkant och pushar utvecklingen i vår bransch framåt, men vi lägger lika stor vikt vid din utveckling. För vi vill såklart att du blir så bra som du bara kan, och vi vill hjälpa dig att nå dit.
Vem är du?
Du har tidigare jobbat med försäljning på telefon där vi ser att du arbetat med utringande försäljning (kalla samtal) i minst 6 månader. Vi ser att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Du har en stark positiv energi och trivs med att arbeta både individuellt och i team. Vi tror att ensam är stark men att vi tillsammans kan bli något mycket mer.
Om verksamheten
Till skillnad från ett traditionellt callcenter sitter man direkt hos vår kund med allt vad det innebär. Vi har inte hög musik i bakgrunden, men man kan ha det i sina lurar, och slipper därför problem med kunder som klagar på allt för högt ljud som stör. Man har en schysst grundlön så man vet att man kan betala räkningarna i slutet av månaden och provision från första ordern. Ersättning
