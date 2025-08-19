Driven säljare till Moveco - solceller, elbilsladdning och energilagring
+Moveco AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos +Moveco AB i Stockholm
Movecos säljavdelning växer och letar efter nästa solcellshunter. Vi levererar solceller, elbilsladdning och energilösningar till villaägare som vill ta kontroll över sina elkostnader och framtidssäkra sitt hem. Vår ambition? Att bli Sveriges mest drivna bolag inom grön energi - inte bara bäst för kunden, utan även bästa platsen att jobba på.
Vi är stolta över att våra kunders förtroende speglas i branschens betyg och rankingar:
Utsedda till ett av Sveriges 10 bästa solcellsföretag 2025 - enligt Reco.se
Topprankad #10 i hela Sverige 2024 på besiktningar - enligt Solenergikvalitet.se
Topp 2 i Stockholm på besiktningar - (Solenergikvalitet)
Säljare på Moveco
Du ansvarar fullt ut för dina affärer - från första kontakt till signerad affär. Ditt jobb är att hjälpa villaägare fatta smarta beslut kring solceller, batterilagring och elbilsladdning. Vi lär dig tekniken - du står för energin, drivet och resultatet.
Du jobbar:
Proaktivt via telefon, videomöten och kundbesök
Mot tydliga mål och budget - med verktygen att nå dem
Nära projektledning och teknikteam för att få ihop hela affären
Vi söker dig som:
Har minst ett års säljerfarenhet från solcellsbranschen med dokumenterade resultat
Är hungrig och lösningsfokuserad
Gillar att vinna, men vet att det kräver hårt jobb
Talar och skriver på flytande svenska
Har B-körkort och inte är höjdrädd
Varför ska du välja Moveco?
Hos oss får du verkligen möjligheten att påverka och visa vad du går för direkt. Här är det din insats som avgör hur långt du kan nå karriärmässigt. Vi är inte en jättestor organisation där du fastnar i led. När du levererar kommer vi att uppmuntra att just dina idéer ska växa. Fortsätt din säljkarriär hos oss om du vill få möjlighet att utvecklas och växa i ett bolag som premierar personligt driv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@moveco.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare +Moveco AB
(org.nr 559269-6115)
Schlytersvägen 31 (visa karta
)
126 50 HÄGERSTEN Kontakt
Rafael Kurtson rekrytering@moveco.se Jobbnummer
9465836