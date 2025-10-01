Driven säljare till ett snabbt växande bolag!
2025-10-01
Rollen
Som säljare hos driver du hela säljprocessen - från att hitta nya kunder till att följa upp under och efter affären. Du ansvarar för att bygga relationer, identifiera behov och skapa långsiktiga samarbeten som ger värde för både kund och företag.
Utöver säljrollen är du också delaktig i bolagets utveckling och strategiska beslut
För att trivas i rollen ser vi att du är initiativtagande, driven och nyfiken. Du väntar inte på att någon annan ska visa vägen, utan tar själv tag i saker och ser möjligheter där andra ser hinder. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs, och du trivs i en roll där du får vara med och påverka, ta ansvar och göra skillnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Identifiera och bearbeta nya kunder inom el- och byggsektorn
Underhålla och utveckla befintliga kundrelationer
Leverera skräddarsydda lösningar och följa upp dem noggrant
Samarbeta nära med projektledare, montörer och andra interna aktörer
Arbeta mot försäljningsmål och bidra i affärsplanering
Vi söker dig som:
Har ett starkt eget driv och trivs med att ta ansvar från första kontakt till uppföljning. Du gillar att ta initiativ, hitta nya affärsmöjligheter och bygga relationer som håller över tid. Du är nyfiken, affärsintresserad och har lätt för att förstå både tekniska lösningar och kundens behov.
Som person jobbar du strukturerat mot dina mål. Samtidigt är du prestigelös och ser värdet i att vara en del av ett lag
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom el, bygg eller bemanning
Förmåga att skapa och utveckla kundrelationer över tid
Intresse för affärer, människor och problemlösning
Ett eget driv, starkt ansvarstagande och förmåga att jobba självständigt
Är strukturerad och resultatinriktad
B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
I en snabbt växande bransch där behovet av våra tjänster ständigt ökar, söker vi nu engagerade personer som vill växa tillsammans med oss. Hos oss får du chansen att spela en aktiv roll i både företagets och din egen utveckling. Vi värdesätter långsiktighet och söker därför drivna medarbetare som brinner för att bygga affärer, attrahera rätt kompetens och säkerställa kvalitet på våra leveranser.
En arbetsmiljö där kunskap, yrkesstolthet och engagemang värderas högt.
Du blir en del av ett företag med tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet
Din insats och dina idéer tas på allvar
Ett välkomnande gäng med högt i tak och god stämning
Roliga evenemang med firman.
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till intern utveckling och utformning av din roll
Om oss
Upplands El & Bemanning är ett växande bolag som är specialiserat på att leverera kompetenta elektriker och tekniker till kunder i elbranschen. Med vår branschkunskap, starka nätverk och ett personligt engagemang är vi en pålitlig partner för både kunder och konsulter.
Vår styrka ligger i närheten till både medarbetare och kunder - där kvalitet, engagemang och pålitlighet genomsyrar allt vi gör.
Ansök idag!Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och ser fram emot att få veta mer om dig!
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig!
Nadia Ouahchi, +46 760375122 Ersättning
