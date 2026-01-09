Driven säljare till begagnat affären - Habo
Vill du vara med och utveckla och driva försäljningen i ett bolag där affären, kunden och laget står i fokus? Då har vi jobbet för dig!
Nybergs Bil söker nu en driven och engagerad begagnat säljare till vår moderna anläggning i Habo.
Din vardag hos oss
Som begagnat säljare hos oss ansvarar du för hela affären - från försäljning av begagnade bilar till privat- och företagskunder, till inbyten, värdering och affärsupplägg. Du har kontakt med kunden från första mötet till leverans och uppföljning, och arbetar aktivt med att bearbeta leads och befintliga kunder. Rollen innebär också att du proaktivt arbetar med lagerbilar och affärsmöjligheter. Du blir en del av ett team där samarbete med kollegor inom försäljning, inköp och leverans är centralt, med ett gemensamt fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Du erbjuder
Vi söker dig som har några års erfarenhet av bilförsäljning, gärna inom begagnat. Du är affärsdriven, strukturerad och trivs med tydliga mål. Du är trygg i kundmöten och bygger relationer naturligt, gillar tempo, ansvar och att ta egna initiativ. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande tjänst med många möjligheter för dig som är driven och vill vara med och utveckla och stärka vår försäljningsavdelning. Målet som säljare på Nybergs Bil är att jobba med långsiktiga relationer och alltid få kunden att komma tillbaka till oss, när det är dags för nästa bilaffär.
Att vara en del av Nybergs Bil innebär en stor gemenskap då vi har en stark och härlig företagskultur och en tydlig vision - att leverera en upplevelse i världsklass. Vi är under ständig utveckling i en spännande bransch med många möjligheter. Vi är auktoriserade återförsäljare för Volvo, Polestar, Lynk&Co, Mazda, FIAT, MAXUS och XPENG med bilförsäljning (nya bilar, transportbilar och begagnade bilar), serviceverkstäder, skadeverkstad, Hertz Biluthyrning, Rulla bilpool, däckverkstad, butik och bilvård. Vi säljer ca 3500 bilar per år och omsätter drygt 1 miljard. Vi är ca 140 anställda och finns på orterna Jönköping, Nässjö och Habo.
Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning. Urval och intervjuer sker löpande. Skicka in din ansökan till oss så snart som möjligt - vi ser fram emot att träffa dig!
Har du frågor?
Kontakta:
Milad Mohammadian
Försäljningschef Begagnat
036-30 46 65 (direkt)Milad.Mohammadian@nybergsbil.se
Vi på Nybergs tror på bilen. Vår vision är att vi vill ge alla våra gäster och kunder en upplevelse i världsklass. För att göra det är vi övertygade om hur viktigt det är med en stark och levande värdegrund. Vi tror till och med att det är avgörande för ett företags framgång och utveckling. Från att nå våra målsättningar till att ha de mest nöjda medarbetarna. Det är på riktigt och du är viktig. Det är vi tillsammans som är Nybergs.Publiceringsdatum2026-01-09
• B (Personbil)
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybergs Bil AB
(org.nr 556055-9162), http://https://nybergsbil.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9674819