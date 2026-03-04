Driven säljare sökes i Nyköping - Bygg din egen framgång hos Bake My Day
2026-03-04
Vill du arbeta med starka varumärken, långsiktiga kundrelationer och samtidigt utvecklas inom försäljning?
Nu söker vi en säljare till Nyköping som vill vara med och utveckla våra affärer i regionen. Rollen passar dig som är tidigt i din säljkarriär och vill arbeta nära kund, butik och affär.
Tjänsten kombinerar aktiv försäljning, kundbesök och plockservice i butik, vilket gör att du får en nära relation till kunderna och en bra förståelse för hur försäljningen fungerar ute i butik.
Om rollen
Som säljare hos oss ansvarar du för att utveckla samarbeten med både nya och befintliga kunder i Nyköping med omnejd.
Arbetet är praktiskt, varierat och relationsdrivet - du arbetar både med försäljning och med att säkerställa att våra produkter exponeras på bästa sätt hos kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Bearbeta nya och befintliga kunder med fokus på ökad försäljning
Planera och genomföra kundbesök i regionen
Säkerställa att våra produkter exponeras och säljer bra i butik
Utföra plockservice hos vissa kunder, där du fyller på och organiserar sortimentet i butik
Arbeta mot kunder inom dagligvaruhandel (ICA, Coop, Hemköp m.fl.) samt hotell och caféer
Arbetet innebär resor med bil och du utgår från Nyköping.
Vem vi söker
Vi söker dig som motiveras av kundkontakt, resultat och eget ansvar.
För att lyckas i rollen ser vi att du
Har erfarenhet av försäljning, alternativt butikserfarenhet där försäljning varit en viktig del av arbetet
Gärna har erfarenhet från dagligvaruhandel eller HoReCa (meriterande)
Har gymnasieutbildning
Talar och skriver svenska obehindrat
Har B-körkort och tillgång till egen bil (milersättning utgår)
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas.
Dina personliga egenskaper
Positiv, förtroendeingivande och professionell
Relationsskapande och serviceinriktad
Strukturerad och bra på att planera ditt arbete
Tävlingsinriktad med hög egen motivation
Trivs med ett praktiskt och varierat arbete ute hos kund
Vi erbjuder
Ett entreprenörsdrivet företag med familjär och inkluderande kultur
En roll där du får utvecklas vidare inom försäljning
Garantilön kombinerat med attraktiv provisionsmodell
Ett varierat arbete med mycket kundkontakt
Möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid
Lön: Garantilön samt möjlighet till provision baserad på försäljning.

Publiceringsdatum: 2026-03-04
Låter det intressant? Skicka din ansökan via mejl.
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 31 mars 2026
Vid frågor, kontakta:
Marcus Åsberg
Försäljningschefmarcus.asberg@bakemyday.se
Välkommen till Bake My Day!
