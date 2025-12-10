Driven Säljare sökes Arbeta hemifrån med starka utvecklingsmöjligheter
2025-12-10
Diversa Solutions AB fortsätter att expandera och söker nu resultatinriktade säljare med omgående start.
Efter en framgångsrik etablering i Göteborg utökar vi nu vår verksamhet i Malmö. Vi söker drivna säljare som vill arbeta med professionell försäljning och bidra till ett team som strävar efter att leverera resultat på högsta nivå.
På Diversa Solutions är säljarna en central del av företagets fortsatta tillväxt. Vi erbjuder därför strukturerad utbildning, löpande coachning samt en ersättningsmodell utformad för att belöna prestation. Vår provisionsmodell utan tak ger tydlig påverkan på den egna inkomsten, och efter två månader tillkommer garantilön för att skapa stabilitet under uppstartsfasen.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du med att presentera och sälja ett varierat utbud av tjänster och produkter till våra klienter. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen och förväntas arbeta professionellt, målinriktat och med hög kvalitet. Rollen innebär huvudsakligen distansarbete, med undantag för att du kallas in till kontoret i Malmö någon gång varje vecka. Under introduktionen krävs fysisk närvaro på kontoret.
Erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi söker dig med rätt inställning, starkt driv och tydlig vilja att utvecklas och nå höga resultat.
Egen dator, då detta är ett krav för distansarbete.
God kommunikativ förmåga och förmåga att arbeta självständigt och målinriktat.
Vi erbjuder
Generösa provisioner utan tak.
Garanterad ersättning efter två månader.
Flexibelt arbete, huvudsakligen på distans.
Professionellt stöd, coachning och kontinuerlig utveckling.
Tjänsten erbjuds på både heltid och deltid, med omgående start. Vi rekryterar löpande och anställer redan idag.
Skicka din ansökan till: info@diversa-solutions.com
Vid frågor kontakta: +46 72 444 58 23
Viktigt: Ange koden DISTANS i din ansökan för att den ska behandlas.
Vi välkomnar dig som vill prestera, utvecklas och bli en del av ett ambitiöst säljteam med höga mål och professionell arbetskultur.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: Info@diversa-solutions.com
