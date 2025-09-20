Driven säljare inom solceller och batterier till privatpersoner
SmartNordiskElKraft AB / Säljarjobb / Varberg Visa alla säljarjobb i Varberg
2025-09-20
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SmartNordiskElKraft AB i Varberg
Om jobbet
Jobbansökan: Säljare till Smartelkraft.se (B2C)
Om oss: Smartelkraft är en snabbt växande aktör inom solcellsbranschen. Vi erbjuder innovativa och hållbara energilösningar för privatpersoner över stora delar av Sverige. Genom att kombinera högkvalitativa produkter med mycket konkurrenskraftiga priser arbetar vi för att göra solenergi tillgänglig och lönsam för varje villaägare.
Om tjänsten: Vi söker nu dig som är en passionerad och erfaren säljare med en gedigen bakgrund inom försäljning av solceller och batterier till privatkunder (B2C). Detta är en roll för dig som är trygg i din säljprocess och motiveras av att hjälpa kunder att göra en smart och hållbar investering.
Hos oss kommer din utmaning inte vara att försvara priset, våra erbjudanden är bland de mest konkurrenskraftiga på marknaden. Din framgång kommer istället att bygga på din förmåga att förmedla trygghet, identifiera kundens unika behov och skapa ett starkt förtroende.
Du kommer att få en strid ström av varma leads från vår egen annonsering, men vi ser också att du har drivet att hitta egna affärsmöjligheter. Tjänsten kan skötas på distans, men du är alltid välkommen till vårt kontor i Varberg.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Kontakta och bearbeta leads som kommer in via våra marknadsföringskanaler.
Aktivt hitta och bearbeta egna leads.
Genomföra behovsanalyser och guida kunder till den bästa lösningen för just deras hem.
Utforma, skicka och följa upp offerter på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Ansvara för hela säljcykeln från första kontakt till signerad order.
Vem är du? För att lyckas och trivas i denna roll ser vi att du:
Har dokumenterad erfarenhet av att sälja solceller och/eller batterier till privatpersoner. Detta är ett krav.
Är trygg, självgående och har en stark förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer.
Är en skicklig kommunikatör som kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt och övertygande sätt.
Är målinriktad och strukturerad i ditt arbetssätt, från offert till uppföljning.
Har ett genuint intresse för förnybar energi och vill hjälpa människor att ta steget mot en smartare energiframtid.
Vi erbjuder:
En mycket attraktiv provisionsbaserad lönemodell med stor intjäningspotential.
Möjlighet att efter en provanställning övergå till en heltidsanställning med fast lönedel och en lägre provision, eller att fortsätta med en ren provisionsmodell om du föredrar det.
En kontinuerlig ström av kvalificerade leads att arbeta med.
Produkt och säljutbildning för att du ska känna dig helt trygg med våra produkter och system.
Flexibiliteten att arbeta på distans från valfri plats i Sverige.
En plats i ett dynamiskt och växande företag i en absolut framtidsbransch.
Ansökan: Är du den vi söker? Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV och ett personligt brev till kontakt@smartelkraft.se
. Märk din ansökan med "Säljare - B2C Solceller".
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna en ny stjärnsäljare till vårt team på Smartelkraft.se! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: kontakt@smartelkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SmartNordiskElKraft AB
(org.nr 559444-1627) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
