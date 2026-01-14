Driven säljare i Linköping sökes - Bygg din egen framgång hos Bake My Day
Bake My Day AB / Säljarjobb / Sigtuna Visa alla säljarjobb i Sigtuna
2026-01-14
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bake My Day AB i Sigtuna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med starka varumärken, långsiktiga kundrelationer och ha stor möjlighet att påverka din egen lön?
Nu söker vi en engagerad och affärsdriven säljare som vill vara med och utveckla ett nytt, mer prestationsbaserat säljupplägg hos Bake My Day.
Om rollen
Som säljare hos oss ansvarar du för att utveckla och stärka samarbeten med både nya och befintliga kunder i Linköping med omnejd. Rollen passar dig som gillar frihet under ansvar, kundkontakt och tydliga mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Bearbeta nya och befintliga kunder med fokus på ökad försäljning.
Planera och genomföra kundbesök i regionen. Vi jobbar mot allt ifrån DVH-kunder så som ICA-, Coop- och Hemköpsbutiker etcetera till hotell och caféer.
Vid behov hjälpa till med plockservice hos vissa kunder.
Arbetet innebär resor med bil och du utgår från Linköping.
Vem vi söker
Vi söker dig som är självdriven, relationsskapande och motiveras av resultat.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har minst 3 års erfarenhet av försäljning, alternativt av butiksarbete (gärna i ledande roll).
Har erfarenhet från dagligvaruhandel eller HoReCa (meriterande).
Har gymnasieutbildning.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har B-körkort och tillgång till egen bil (milersättning utgår).
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas.
Dina personliga egenskaper
Positiv, förtroendeingivande och professionell.
Stark förmåga att förstå kundens behov och skapa lösningar.
Strukturerad och bra på att planera ditt arbete.
Tävlingsinriktad med hög egen motivation.
Trivs både med självständigt arbete och som del av ett team.
Vi erbjuder
Ett entreprenörsdrivet företag med familjär och inkluderande kultur.
En ny och spännande satsning inom säljorganisationen.
Garantilön kombinerat med en attraktiv provisionsmodell.
Stora möjligheter att påverka både arbetssätt och lön.
Ett varierat och fartfyllt arbete med starka kundrelationer.
Detta är en tjänst för dig som är driven - där engagemang och prestation belönas.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid.
Lön: Garantilön samt möjlighet till provision baserad på försäljning.Publiceringsdatum2026-01-14Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka din ansökan via mejl.
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 31 mars 2026
Vid frågor, kontakta försäljningschef Marcus Åsbergmarcus.asberg@bakemyday.se
Välkommen till Bake My Day! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: marcus.asberg@bakemyday.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bake My Day AB
(org.nr 556110-1550)
Lindbergs Loop 2 (visa karta
)
195 61 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bake My Day Jobbnummer
9684887