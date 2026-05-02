Driven Projektör inom bygg till arkitektföretag
Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Karlstad Visa alla byggjobb i Karlstad
2026-05-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Karlstad
, Hammarö
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med framtidens fastighetsprojekt och ta en nyckelroll i utvecklingen av moderna och hållbara byggnader? Här får du chansen att kombinera teknik, struktur och affärsmässighet i en roll där du verkligen påverkar resultatet.
Vi söker nu en engagerad projektör med erfarenhet av att driva och projektera byggprojekt inom fastighetsbyggnad - en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären.
Om rollen
I rollen som projektör ansvarar du för att planera, samordna och driva projektering inom byggprojekt med fokus på Fastighetsutveckling. Du arbetar nära arkitekter, ingenjörer, beställare och entreprenörer och säkerställer att projekten håller hög kvalitet från start till mål.
Du tar fram tekniska lösningar, samordnar handlingar och driver projekteringsprocessen framåt med tydlig struktur och god kommunikation. Rollen kräver att du ligger steget före, identifierar risker och hittar effektiva lösningar som möter både kundens och projektets krav.
Du arbetar aktivt i verktyg som Revit och bidrar till att utveckla arbetssätt och processer inom projektering. Rollen ger dig stort ansvar och möjlighet att påverka både projektens genomförande och slutresultat.
Vi söker dig med
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och erfarenhet av att driva projektering inom bygg. Du trivs i en roll där du får kombinera detaljfokus med helhetsperspektiv och där du aktivt bidrar till projektens framgång.
Du har:
Högskola eller civilingenjörsexamen inom bygg
Erfarenhet av att driva och projektera byggprojekt
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av byggledning
Kunskaper i Revit
Goda kunskaper inom bygg och fastighetsbyggnad
Du arbetar strukturerat, tar initiativ och skapar framdrift i projekt. Du samarbetar effektivt med olika aktörer och bygger långsiktiga relationer.
Du kommunicerar tydligt och säkerställer att alla parter arbetar mot samma mål.'
Du erbjuds
Hos vår kund väntar en utvecklande och inspirerande arbetsmiljö där du får arbeta med spännande projekt inom fastighetsbyggnad.
Här värdesätter organisationen kompetens, engagemang och nytänkande.
Du erbjuds:
Friskvårdsbidrag
Flexibel arbetstid
Möjlighet att arbeta i varierande och komplexa projekt
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Ett starkt team med hög teknisk kompetens
Om vår kund
Vår kund är ett familjärt, väletablerat arkitektföretag som driver utvecklingen inom modern arkitektur och hållbart byggande. Företaget kombinerar kreativ design med teknisk spetskompetens och levererar lösningar som möter både dagens och morgondagens behov.
Organisationen präglas av nytänkande, kvalitet och ett starkt fokus på medarbetarnas utveckling. Här arbetar experter inom flera discipliner tillsammans för att skapa helhetslösningar som gör verklig skillnad.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos "kundnamn" alt. kundföretaget.
Rekryteringsprocess
Vi genomför rekryteringsprocessen i flera steg för att säkerställa bästa möjliga matchning. Processen innehåller:
Intervjuer
Tester
Referenstagning
Intervju med kunden
Vi arbetar löpande med urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett företag där du får driva och utveckla framtidens fastighetsprojekt. Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52477_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
650 04 KARLSTAD Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Carl Josefsson carl@framtiden.com Jobbnummer
9887389