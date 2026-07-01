Driven projektledare som brinner för att skapa friska arbetsplatser
Säters kommun, Säbo / Behandlingsassistentjobb / Säter Visa alla behandlingsassistentjobb i Säter
2026-07-01
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När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Den sociala sektorn i Säters kommun deltar i EU-projektet Reviva tillsammans med dalakommunerna Falun, Borlänge och Gagnef. Projektet syftar till att öka frisknärvaron hos medarbetarna. Övergripande mål är att identifiera, pröva och utvärdera arbetssätt och modeller som bidrar till ökad frisknärvaro och som stärker den långsiktiga kompetensförsörjningen. Projektet drivs, rapporteras och samordnas av Falun Borlänge-regionen, men största delen av arbetet genomförs av projektmedarbetare i respektive kommun. Projektet är en viktig aktivitet för att nå Socialnämndens mål med sänkta sjuktal hos medarbetarna.
Då nuvarande projektledare ska axla ett nytt projekt i kommunen söker vi hennes efterträdare.
Är du en driven projektledare som gillar tuffa utmaningar och som jobbat i välfärdssektorn tidigare? Har du erfarenhet av att leda chefer och kollegor mot nya insikter? Har du förmåga att omsätta mål och visioner till aktiviteter och gillar att jobba både strategiskt och operativt? Svarar du ja på dessa frågor kan du vara den vi söker.
Projektet befinner sig nu i genomförandefasen, där fokus ligger på att omsätta projektplanen i konkreta åtgärder. Närmast till hands ligger implementeringen av Friskfaktorlabbet från Suntarbetsliv, som sektorn beslutat skall genomföras.
Arbetsuppgifterna innefattar även att:
• planera, samordna och följa upp projektets aktiviteter,
• ansvara för projektets dokumentation, uppföljning och rapportering,
• analysera nyckeltal och ta fram beslutsunderlag,
• planera och leda workshops, dialogmöten och utvecklingsinsatser,
• stödja chefer i arbetet med att utveckla hållbara arbetsplatser,
• vara sektorns ansikte utåt i projektet och presentera projektets resultat.
Tjänsten är placerad i sektorns stab på Rådhuset i Säter och närmaste chef är Sektorchef. Internt sker samarbetet med sektorns 5 verksamhetschefer och 15 enhetschefer. Externa kontaktytor består av centrala projektledare på Falun Borlänge-regionen och övriga projektdeltagare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda projekt som är omfattande och som har varierande infallsvinklar. Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet från projektets fokusområde och erfarenhet av projektledning eller annat utvecklingsarbete i offentlig verksamhet. Har du dessutom arbetat med EU-finansierade projekt är det ett extra plus. Då du kommer att ansvara för den webbaserade sjuk- och frisktjänsten och använda den tjänsten som ett verktyg i arbetet med att nå nämndens mål om sänkta sjuktal i sektorn är det önskvärt att du har erfarenhet av att jobba med liknande verktyg.
I din roll är du resultatinriktad och driven, samtidigt som du är nyfiken och lyhörd för de behov som uppstår hos övriga nyckelpersoner i projektet. Du har en relevant högskoleutbildning eller annan kompetens som vi bedömer likvärdig utifrån din samlade erfarenhet. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift, och du har en god förmåga att kommunicera med olika målgrupper. Du har ett genuint engagemang för samhällsfrågor, människors utveckling och trivs i sammanhang där du kan göra skillnad på riktigt. I projektledarrollen behöver du också ha ett starkt driv, vara uthållig och beredd på att förutsättningarna snabbt kan ändras.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Tjänsten är en projektanställning med tillträde snarast (eller enligt överenskommelse) fram till och med 31 augusti 2028.
Vi har löpande urval, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters Kommun
(org.nr 212000-2247)
Åsgränd 2 (visa karta
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783 30 SÄTER Arbetsplats
Säters kommun, Säbo Kontakt
Sektorchef
Ingalill Frank inga-lill.frank@sater.se 0225-55170 Jobbnummer
9988035