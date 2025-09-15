Driven produktionsmedarbetare sökes till livsmedelsproduktion

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Göteborg
2025-09-15


Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg, Partille, Kungälv, Lerum, Öckerö eller i hela Sverige

Vi söker en pålitlig och arbetsam person för arbete inom livsmedelsproduktion i Göteborg. Huvuduppgiften är att filéa, rensa och paketera lax. Vissa delar av jobbet är i en kylig arbetsmiljö. Du behöver vara noggrann, klara av fysiskt och monotont arbete samt ha god arbetsmoral.
Krav:
Du talar svenska eller engelska


Du är punktlig, ansvarstagande och arbetar bra i team


Du klarar av att jobba i en kall miljö


Tidigare erfarenhet av livsmedelsarbete eller fiskhantering är ett plus, men inte ett krav

Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med trevliga kollegor


Arbetstider måndag till fredag - lediga helger


Introduktion och handledning på plats


Möjlighet till längre uppdrag för rätt person


Låter detta som ett jobb för dig? Skicka din ansökan så snart som möjligt!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se

Arbetsplats
Wrkfrc

Kontakt
Sabina Likic
sabina.likic@wrkfrc.se

Jobbnummer
9508442

Prenumerera på jobb från Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB: