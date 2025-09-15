Driven produktionsmedarbetare sökes till livsmedelsproduktion
2025-09-15
Vi söker en pålitlig och arbetsam person för arbete inom livsmedelsproduktion i Göteborg. Huvuduppgiften är att filéa, rensa och paketera lax. Vissa delar av jobbet är i en kylig arbetsmiljö. Du behöver vara noggrann, klara av fysiskt och monotont arbete samt ha god arbetsmoral.
Krav:
Du talar svenska eller engelska
Du är punktlig, ansvarstagande och arbetar bra i team
Du klarar av att jobba i en kall miljö
Tidigare erfarenhet av livsmedelsarbete eller fiskhantering är ett plus, men inte ett krav
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med trevliga kollegor
Arbetstider måndag till fredag - lediga helger
Introduktion och handledning på plats
Möjlighet till längre uppdrag för rätt person
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka din ansökan så snart som möjligt!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
