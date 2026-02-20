Driven Produktionschef till vår anläggning i Sikfors
2026-02-20
Vi söker en Produktionschef till Sikfors som ska ersätta en av våra duktiga medarbetare som går vidare till en annan roll i koncernen. Om du brinner för att utveckla människor och team är det här rollen för dig!
OM STENVALLS
Stenvalls Trä är ett företag i utveckling, vi satsar på att rusta för framtiden. Vi investerar i modern teknik och hållbara produktionsprocesser. Som Produktionschef blir du en nyckelspelare i vårt arbete med att utveckla våra ledare, samordnare och medarbetare för att säkerställa en trygg och effektiv arbetsmiljö.
OM ROLLEN
Som Produktionschef är du en vägvisare som leder vägen framåt för andra likväl som du har förmågan att leda genom andra. Din främsta uppgift är att arbeta för effektivitet och rutinefterlevnad samt att coacha våra duktiga ledare och samordnare så att de i sin tur kan leda och utveckla sina team på ett effektivt och engagerat sätt.
Du bidrar till en positiv kultur där alla trivs och kan utvecklas.
I rollen ingår verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar. Det innebär att du säkerställer att produktionsmålen uppnås genom att du har ett bra strukturellt uppföljningsarbete. Det ingår även i rollen att säkerställa att våra säkerhetsrutiner efterlevs. Du leder och utvecklar dina team genom målstyrning, coachning och ständiga förbättringar. Du kommer att samverka med övriga produktionschefer, ledare och samordnare för att tillsammans utveckla och stärka arbetet inom produktionen på vår fina anläggning. Du ingår också i vår ledningsgrupp produktion där du bidrar med din kompetens. Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Du utvecklar ledare, samordnare och medarbetare genom ett närvarande, inspirerande och motiverande ledarskap. Hos oss är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del av verksamheten för den är viktig för upprätthålla en god och säker arbetsmiljö. Vidare ingår det att följa upp beslut från styrelse, ledning och sågverkschef.
Du arbetar med bemanningsplanering på ett proaktivt och strukturerat sätt för att säkerställa att vi har rätt resurser på rätt plats.
OM DIG
Du har några års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är driven och engagerad som ledare som motiveras av att utveckla andra. Du är trygg i ditt ledarskap och är tydlig i din kommunikation. Vår värdegrund är modiga, handlingskraftiga och äkta vilket innebär att vi fattar nödvändiga beslut och levererar enligt löften och uppsatta mål så för oss är det viktigt att du känner igen dig i de här orden. Kvalifikationer
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla team samt erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Vi förväntar oss också att du har en god förmåga att planera, strukturera och prioritera. Som person har du en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och har vana av digitala system för planering och uppföljning.
Erfarenhet av tillverkningsindustri, logistik och chefserfarenhet.
B-körkort är ett krav.
VI ERBJUDER
En nyckelroll i vårt företag som satsar och återinvesterar i verksamheten. Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten och ditt ledarskap. Hos oss har vi ett generöst friskvårdsbidrag samt personalrabatter inom Stenvalls Träs koncern.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenvalls Trä AB
(org.nr 556138-5393)
Vargbackenvägen 1 (visa karta
)
942 94 SIKFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenvalls Trä AB, Sikfors Jobbnummer
9753450