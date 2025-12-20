Driven produktägare för demokratiområdet
2025-12-20
Vill du arbeta med den digitala transformationen av Lunds kommuns demokratiprocess? Då är det här din chans att göra verklig skillnad.
Hos oss får du en utvecklande tjänst med många kontaktytor i en verksamhet med höga ambitioner och ett gott arbetsklimat.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som produktägare för demokratiområdet får du ett helhetsansvar för IT-lösningar som stödjer den demokratiska ärendeprocessen som används i hela kommunen. Området står inför flera förändringar där du som produktägare är en nyckelperson i samband med upphandlingar av nya lösningar och etablering av en robust och modern förvaltningsstyrning.
Rollen kommer att behöva vara pådrivande av en hel del förändringar där målsättningen är att effektivisera förvaltningsprocesserna och etablera användarcentrerade metoder för behovsinsamling, utveckling och förvaltning.
Du kommer att arbeta nära processledaren för demokratiprocessen till vardags, men ingår i enheten för IT tjänsteutveckling verksamhet på avdelningen IT & Digitalisering. Enheten består av andra produktägare som utbyter erfarenheter och stöttar varandra på daglig basis.
I rollen som produktägare behöver du ha ett brett kontaktnät i verksamheterna, lyssna in och möta förändringsbehov, hålla utbildningar och bygga den kompetens som behövs för att jobba i processen. Du som produktägare ansvarar för att säkerställa en effektiv förvaltning av systemen. Vi använder kommunens digitaliseringsmodell som ett aktivt stöd i både utveckling och förvaltning. Modellen säkerställer att vi följer lagar och riktlinjer, samtidigt som den bidrar till att nå kommunens mål. Genom innovation och ett kontinuerligt förbättringsarbete hjälper den oss att skapa hållbara lösningar som är bäst för helheten.
Du förväntas omvärldsbevaka och ta till dig nyheter och trender inom ansvarsområdet och dela med dig till kollegorna när det kan driva utvecklingen framåt.
Vi söker dig
Vi söker dig som är genuint intresserad av att utveckla arbetssätt och processer med stöd av moderna system och ny teknik. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med IT-stöd, gärna kopplat till demokratiprocessen och du kan ha haft roller såsom systemförvaltare, produktägare, projektledare eller IT-koordinator. Du bör även ha god förståelse för användarcentrerad utveckling och hur stora organisationer fungerar.
Har du erfarenhet av arbete med etablerade modeller/koncept inom förvaltning/utveckling tex PM3, ITIL eller tjänstedesign det som särskilt värdefullt.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och driva dina egna processer. Du strukturerar och organiserar ditt arbete, ser möjligheter i förändringar och har en positiv inställning till utmaningar. Då du kommer att ha många olika kontaktytor, såväl inom avdelningen som med andra verksamheter, måste du uppskatta att samarbeta med andra och du har lätt för att skapa goda relationer. Din kommunikativa förmåga är god och du visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Tillsammans gör vi varandra bättre och du är alltid beredd att dela med dig av din kunskap och att lära av andra.
Vi vill att du som söker har universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap, alternativt har du annan eftergymnasial utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och du förstår information och facklitteratur inom området på engelska.
Vi erbjuder dig
Hos oss arbetar du i en modern IT-miljö där molnbaserade lösningar, smarta system och digital innovation är en naturlig del av vardagen. Vi gillar att testa nytt, förbättra kontinuerligt och låta innovation vara en självklar del av vårt arbete. Vi erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat med stort fokus på balans mellan jobb och privatliv. Du sitter i moderna lokaler nära Lunds centralstation, har möjlighet till distansarbete till viss del och stor frihet att själv forma din arbetsdag. Här värdesätts initiativ, samarbete och teknisk nyfikenhet, och vi har roligt tillsammans på vägen!
Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I denna rekrytering har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Vi kommer lägga stor vikt vid dina svar.
Vi planerar att hålla första urvalsintervjuer via Teams 19-30 januari samt slutintervjuer på plats den 2 -13 februari.
Om arbetsplatsen
Vi på IT- och digitaliseringsavdelningen är drygt 60 medarbetare som bedriver strategiskt utvecklingsarbete, ansvarar för IT-infrastrukturen, kommungemensamma tjänster och systemutveckling. Våra viktigaste kunder är kommunens åtta förvaltningar som med sina vitt skilda verksamheter ställer olika krav på IT-miljön. Hos oss pågår kontinuerlig drift och utveckling av samhällskritiska system. För att leva upp till verksamhetens och kommuninvånarnas förväntningar arbetar vi med modern teknik och några av marknadens bästa produkter. Hos oss får du möjligheter till utmaningar och utveckling. Du får vara en del av att ta idéer från ritbord till färdiga tjänster. Vi arbetar processorienterat enligt ITIL för att säkerställa en god kvalitet i vår leverans.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
