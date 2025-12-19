Driven pedagog till Laggaskola med pedagogik, IT och vaktmästeri
2025-12-19
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Lagga och Långhundra skolor är belägna på Knivsta kommuns landsbygd och präglas av närhet till naturen, stark sammanhållning och nära relationer mellan elever och personal.
* Lagga skola är en F-6-skola och har i nuläget cirka 145 elever.
* Långhundra skola är en F-6-skola med cirka 118 elever.
Lagga skola söker nu en engagerad och driven pedagog till en tillsvidareanställning på 100 %. Tjänsten är varierad och passar dig som trivs med att arbeta nära eleverna, ta ansvar och bidra till en trygg, aktiv och välfungerande skolvardag.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår arbete
På fritidshemmet:
* Som resurs i skolan, med särskilt fokus på rastaktiviteter och rörelseglädje för eleverna.
Utöver det pedagogiska uppdraget ingår även:
10 % vaktmästaruppdrag, såsom:
* Enklare byggen och lagningar Montering och flytt av möbler
IT-uppdrag, med fokus på:
* Hantering av skolornas iPads (lösenordshantering, uppdateringar och grundläggande administration)
* Beställning av nya enheter
* Stöd till lärare och elever i det dagliga IT-arbetet
Vaktmästaruppdraget och IT-ansvaret gäller både Lagga skola och Långhundra skola, som har samma skolledning.Kvalifikationer
* Är driven, engagerad och pedagogisk
* Har ett lösningsorienterat förhållningssätt
* Tycker om att ta initiativ och skapa aktiviteter som främjar rörelse, gemenskap och trivsel
* Har god samarbetsförmåga och är trygg i mötet med både elever och kollegor
* Har ett intresse för eller erfarenhet av praktiskt arbete och IT-stöd (meriterande)
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
