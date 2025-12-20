Driven och trygg löneadministratör till löneenheten i Partille kommun
2025-12-20
Varmt välkommen till ett team med hög kompetens och mångårig erfarenhet! Hos oss är det korta beslutsvägar med stor möjlighet att påverka.
Då en av våra kollegor i teamet nu går i pension söker vi efter vår nästa kollega!
På löneenheten, som består av åtta medarbetare, arbetar löneadministratörer och lönespecialister med inriktning pension respektive statistik, samt en enhetschef. Vi arbetar nära två systemutvecklare samt kommunens bemanningsenhet.
I rollen som löneadministratör arbetar du konsultativt med att stötta kommunens chefer och medarbetare i olika typer av lönefrågor. Du kommer självständigt att administrera och hantera hela löneprocessen och se till att rätt lön betalas ut i rätt tid till våra medarbetare. Du kontrollerar och kvalitetssäkrar de underlag som inkommer, skriver arbetsgivarintyg och andra intyg samt löser lönerelaterade problem med hjälp av gällande regelverk och kollektivavtal. Du har kontakt med och handlägger ärenden till externa myndigheter och organisationer, t.ex. Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Afa försäkring.
Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för vår uppskattade Lönesupport, vilken vi bemannar tre telefontider per vecka samt besvarar inkommande frågor per mejl kontinuerligt. Ett gott bemötande med hög servicenivå ser vi som en självklarhet i den här rollen! I arbetet ingår det även att delta i och hålla utbildning, vilket kräver att du är en god kommunikatör och ger information på ett pedagogiskt sätt.
Vi arbetar med ständiga förbättringar i vårt arbetssätt och du är naturligt delaktig i arbetet med att effektivisera och digitalisera våra processer. Vårt arbete idag är i princip helt digitalt och vi har även kommit långt i att helt digitalisera våra personalakter. Vi har ett återkommande forum för vår kompetensutveckling och kontinuerliga möten för lönefrågor för att ge verksamheten god service.Publiceringsdatum2025-12-20Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig arbetserfarenhet av löneadministration och som är trygg med hela löneprocessen. Du har en utbildning inom lön så som lönespecialist eller lönekonsult eller annan utbildning som arbetsgivare finner likvärdig. Du behöver ha goda kunskaper i lagar och avtal som styr lönearbetet som Allmänna Bestämmelser, semesterlagen, LAS m.fl samt goda kunskaper i Excel och övriga program i Officepaketet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från systemet Heroma som är vårt lönesystem samt om du tidigare arbetat inom kommun eller region.
Vi söker dig som både gillar att arbeta mot deadlines och samtidigt har förmågan att fördjupa dig på detaljnivå för att kunna ge en god och kvalitativ service. För att du ska trivas hos oss behöver du vara ansvarstagande och kunna strukturera upp din dag och dina uppgifter på ett effektivt och självgående sätt. Du är inte är rädd att ta egna initiativ och du är öppen för att hjälpa till där det behövs som mest. Du är mål- och resultatorienterad och vi värdesätter att du har ett prestigelöst förhållningssätt och en hög servicekänsla.
Vidare tycker du det är kul med problemlösning i vardagen och du vill vara med och påverka, utveckla och effektivisera. Vi ger support till våra verksamheter vilket innebär att du behärskar svenska språket och uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift.
Om din nya arbetsplats
Löneenheten är en del av kommunstyrelseförvaltningen, med placering på kommunkontoret som organisatoriskt tillhör HR avdelningen. Enheten är en central funktion med ansvar för lönehanteringen, systemförvaltning, personalstatistik, pensioner och erbjuder ett operativt stöd till kommunens verksamheter. Vi betalar ut ca 4 000 löner varje månad och har kommit långt med att digitalisera våra olika löneprocesser.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/125".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
KSF, HR-avdelningen, Löneenheten Kontakt
Susanna Rippe susanna.rippe@partille.se Jobbnummer
9658229